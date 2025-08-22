為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金正恩給的特權！ 元山葛麻濱海樂園只歡迎俄國人

    元山葛麻海岸渡假村。（法新社檔案照）

    元山葛麻海岸渡假村。（法新社檔案照）

    2025/08/22 18:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕被北韓領導人金正恩稱為「今年最偉大成就」之一的元山葛麻海岸旅遊區，已經表明暫時不開放外國遊客，不過，近日與北韓關係愈加緊密的俄羅斯，顯然被排除在外，光是7月就招待了3批俄國觀光客旅遊。

    《韓聯社》報導，南韓統一部22日指出，北韓僅在上月，就3次接待俄羅斯團客，旅遊線路以平壤、元山葛麻海岸旅遊區、妙香山等地為主。俄國旅行社仍在持續招募北韓觀光團客。

    北韓國家旅遊總局旗下「朝鮮觀光」網站，上月18日發布公告表示，元山葛麻海岸旅遊區「暫不接待外國遊客」。南韓統一部最近在國會外交統一委員會會議上報告，表示儘管北韓官方表示該旅遊區目前不對外國人開放，但是仍繼續吸引俄羅斯遊客到此旅遊。

    元山葛麻海岸渡假村7月1日開幕，是金正恩推動北韓觀光的重點工程，曾滿意地表示，這項工程將列入「今年最偉大成就」。

    《英國廣播公司新聞網》（BBC News）20日報導，訪問首批前往該渡假村的俄羅斯遊客，有團員稱讚「非常完美」，但也有人在社群媒體發文，稱「這裡的一切仍然非常粗糙，並不是俄國遊客習慣的那種假期，但若已經厭倦亞洲、土耳其等地，想要一些異國風情，就是這裡了」。一些俄國媒體宣傳，元山葛麻海岸渡假村可眺望飛彈試射場，不過，俄國遊客說，沒看到任何相關設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播