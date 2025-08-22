金正恩給的特權！ 元山葛麻濱海樂園只歡迎俄國人

元山葛麻海岸渡假村。（法新社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕被北韓領導人金正恩稱為「今年最偉大成就」之一的元山葛麻海岸旅遊區，已經表明暫時不開放外國遊客，不過，近日與北韓關係愈加緊密的俄羅斯，顯然被排除在外，光是7月就招待了3批俄國觀光客旅遊。

《韓聯社》報導，南韓統一部22日指出，北韓僅在上月，就3次接待俄羅斯團客，旅遊線路以平壤、元山葛麻海岸旅遊區、妙香山等地為主。俄國旅行社仍在持續招募北韓觀光團客。

北韓國家旅遊總局旗下「朝鮮觀光」網站，上月18日發布公告表示，元山葛麻海岸旅遊區「暫不接待外國遊客」。南韓統一部最近在國會外交統一委員會會議上報告，表示儘管北韓官方表示該旅遊區目前不對外國人開放，但是仍繼續吸引俄羅斯遊客到此旅遊。

元山葛麻海岸渡假村7月1日開幕，是金正恩推動北韓觀光的重點工程，曾滿意地表示，這項工程將列入「今年最偉大成就」。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）20日報導，訪問首批前往該渡假村的俄羅斯遊客，有團員稱讚「非常完美」，但也有人在社群媒體發文，稱「這裡的一切仍然非常粗糙，並不是俄國遊客習慣的那種假期，但若已經厭倦亞洲、土耳其等地，想要一些異國風情，就是這裡了」。一些俄國媒體宣傳，元山葛麻海岸渡假村可眺望飛彈試射場，不過，俄國遊客說，沒看到任何相關設施。

