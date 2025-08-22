為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「川習會」恐落空 路透：習近平可能不出席東協峰會

    習近平預計不會出席10月舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，外界原本預期他在峰會與美國總統川普會面。空。圖為兩人2019年帶大阪舉辦的20國集會領袖峰會見面。（路透檔案照）

    習近平預計不會出席10月舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，外界原本預期他在峰會與美國總統川普會面。空。圖為兩人2019年帶大阪舉辦的20國集會領袖峰會見面。（路透檔案照）

    2025/08/22 18:47

    〔中央社〕兩名知情人士說，中國國家主席習近平預計不會出席10月舉行的東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會，使外界原本預期他將在峰會與美國總統川普會面的希望落空。

    路透社報導，今年東協輪值主席國馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）本月曾表示，習近平與川普（Donald Trump）都預計出席10月26日至28日在吉隆坡舉行的東協峰會。這個消息讓分析人士推測，川普與習近平可能在川普第二任內首度面對面會談。

    由於事屬敏感而不願具名的兩位區域消息人士透露，5月曾與波斯灣合作理事會（GCC）出席東協峰會的中國國務院總理李強，預計將代表中國出席10月會議。

    安華辦公室將所有相關問題轉給馬來西亞外交部；而馬國外交部並未立即回應習近平是否出席的提問。

    中國外交部則表示：「中方一直重視中國－東協關係與東亞合作。對於你詢問的具體問題，我們沒有可提供的訊息。」

    安華上月告訴馬來西亞國會，川普已在與他通話時確認將出席這次峰會。

    路透社先前披露，川普和習近平的幕僚曾討論秋季於亞洲會面的可能性，時機約落在10月30日至11月1日於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。

