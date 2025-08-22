與伴侶分手 英國跳傘愛好者特意墜落身亡

跳傘示意圖。（美聯檔案照）

2025/08/22

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕32歲英國跳傘愛好者達馬雷爾（Jade Damarell）4月27日從4600公尺高空跳下，墜落農田身亡。最新調查顯示，她是在4月與伴侶分手後特意墜落身亡。

根據《衛報（The Guardian）》報導，驗屍官漢密爾頓（Leslie Hamilton）21日在達勒姆郡（Durham）克魯克（Crook）市民中心舉行的調查中得出結論，達馬雷爾是輕生。

漢密爾頓轉述她前伴侶留的1張字條內容，前伴侶是她透過對跳傘的熱愛所認識的。字條上寫說，事發前一晚他們結束了關係。

調查得知，達馬雷爾是來自威爾斯（Wales）卡菲利（Caerphilly）的經驗豐富跳傘運動員，她已經完成500多次跳傘，其中包括在她去世前一天的6次跳傘。

但達馬雷爾在最後一次跳傘時，故意沒有打開主降落傘（通常在1524公尺左右的高度打開）。她還關閉1個裝置，這裝置會在跳傘者無法打開降落傘情況下，以特定速度自動打開降落傘。

達馬雷爾通常會戴著相機記錄跳傘動作，但她去世當天沒有攜帶相機。另外，她在手機鎖定螢幕上留下死後如何解鎖螢幕的指示，漢密爾頓報告指出，在手機上發現她寫給家人的訊息，其中包括她「道歉並感謝他們的支持」，以及她的財務狀況訊息。

達馬雷爾家人接受她是自殺的調查結果。他們說，達馬雷爾是一個聰明、美麗、勇敢、真正非凡的人。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

