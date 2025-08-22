為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國驚爆郵輪大鬥毆！20多人為「炸雞柳」 暗夜竟打成一團

    「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）在航程最後一晚，爆發一場深夜群毆。（取自IG mikeisterra）

    「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）在航程最後一晚，爆發一場深夜群毆。（取自IG mikeisterra）

    2025/08/22 20:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名嘉年華郵輪（Carnival Cruise）傳出鬥毆事件。從邁阿密出發的「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）在航程最後一晚，竟爆發一場深夜群毆，現場約有20多名乘客捲入打鬥，有目擊者表示，當時是因「炸雞柳」引發排隊衝突。

    根據美媒《紐約郵報》報導，事發於週一當地時間凌晨2點左右，當時郵輪正從巴哈馬返回佛州邁阿密。事件影片由一名男子特拉（Mike Terra）拍攝並上傳社群平台，引發關注。畫面中可見多名乘客互相揮拳、推擠、摔倒，現場混亂不堪，甚至有人高喊：「保全到底在哪？！」

    影片顯示，多名保全嘗試介入制止，但場面難以控制。其中一名保全人員明顯受到驚嚇，轉身逃離現場並舉起對講機通報求援，還有鞋子在空中飛舞，戰況相當混亂。

    特拉在影片中驚呼：「為了炸雞柳打成這樣真的太誇張！」他後續回應網友時表示，雖然傳聞起因是食物，但實際上事件升溫的原因應該不只如此。他強調自己並未靠近事發地點，只知道現場人潮正在排隊取餐。

    特拉也在社群貼文中寫下：「我以前常聽人說嘉年華郵輪很亂，但這是我第一次親眼看到這種場面。」

    嘉年華「陽光號」郵輪於上週四自邁阿密出發，途中停靠巴哈馬兩站，週一返抵佛州。事件爆發時間點為航程的最後一晚，目前嘉年華郵輪公司尚未對此事件作出正式回應。

    「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）。（美聯社資料照）

    「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）。（美聯社資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播