美國驚爆郵輪大鬥毆！20多人為「炸雞柳」 暗夜竟打成一團

「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）在航程最後一晚，爆發一場深夜群毆。（取自IG mikeisterra）

2025/08/22 20:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名嘉年華郵輪（Carnival Cruise）傳出鬥毆事件。從邁阿密出發的「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）在航程最後一晚，竟爆發一場深夜群毆，現場約有20多名乘客捲入打鬥，有目擊者表示，當時是因「炸雞柳」引發排隊衝突。

根據美媒《紐約郵報》報導，事發於週一當地時間凌晨2點左右，當時郵輪正從巴哈馬返回佛州邁阿密。事件影片由一名男子特拉（Mike Terra）拍攝並上傳社群平台，引發關注。畫面中可見多名乘客互相揮拳、推擠、摔倒，現場混亂不堪，甚至有人高喊：「保全到底在哪？！」

影片顯示，多名保全嘗試介入制止，但場面難以控制。其中一名保全人員明顯受到驚嚇，轉身逃離現場並舉起對講機通報求援，還有鞋子在空中飛舞，戰況相當混亂。

特拉在影片中驚呼：「為了炸雞柳打成這樣真的太誇張！」他後續回應網友時表示，雖然傳聞起因是食物，但實際上事件升溫的原因應該不只如此。他強調自己並未靠近事發地點，只知道現場人潮正在排隊取餐。

特拉也在社群貼文中寫下：「我以前常聽人說嘉年華郵輪很亂，但這是我第一次親眼看到這種場面。」

嘉年華「陽光號」郵輪於上週四自邁阿密出發，途中停靠巴哈馬兩站，週一返抵佛州。事件爆發時間點為航程的最後一晚，目前嘉年華郵輪公司尚未對此事件作出正式回應。

「陽光號」郵輪（Carnival Sunshine）。（美聯社資料照）

