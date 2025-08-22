傳普廷停戰3條件讓步！烏克蘭放棄頓巴斯、不入北約、禁西方駐軍

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左）15日在阿拉斯加會面。（美聯社）

2025/08/22 17:35

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透22日獨家披露，根據3名了解克里姆林宮高層想法的消息人士，俄羅斯總統普廷早就對結束烏克蘭戰爭開出條件：一要烏克蘭放棄位於東部的整個頓巴斯地區（Donbas）、二要烏克蘭放棄加入北約組織（NATO）的野心，三要烏國保持中立以及西方部隊不得部署於烏國。

普廷願讓西方駐軍烏克蘭 恐為謠傳

普廷上週與美國總統川普在阿拉斯加會面與論及俄烏戰爭，但兩人事後皆未公開透露會談內容。倘若上述的普廷條件說屬實，顯然與稍早傳出的消息有所出入。據傳川普曾在「雙普會」後向歐洲盟國領袖簡報時，指稱普廷願意讓西方部隊派駐烏克蘭。

俄國消息人士說，普廷基本上已對他稍早在2024年6月對烏克蘭提出的割地要求，做出妥協－－普廷當時要求基輔當局割讓俄國宣稱為其所有的4個地區：構成頓巴斯的烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk），以及烏南的赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）。

烏克蘭當時拒絕接受，認為此舉無異於投降。

傳俄讓步 只要烏割地頓巴斯

3名消息人士說，而今普廷在其新提案中，只堅持要求烏克蘭完全撤出頓巴斯內的烏國控制區；作為回報，莫斯科會停止目前在札波羅熱與赫爾松的前線。

根據美國的估計與開源數據，俄國目前控制88%的頓巴斯，以及73%的札波羅熱與赫爾松。

消息人士還說，為促成協議，俄國願意將其目前所控制的哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）與第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）的小部分地區，交還給烏克蘭。

此外，消息人士說，普廷仍堅持其先前要求，即烏克蘭放棄「入約」野心、以美國為首的北約做出有法律約束力的不再東擴的承諾、對烏克蘭軍隊設限，以及就西方軍隊不會以維和部隊的名義部署烏克蘭達成協議。

