菲澳加強軍事合作 中嗆菲船在南海上「侵權挑釁」

澳洲國防部長馬勒斯（左）22日在馬尼拉與菲國國防部長鐵歐多洛（右）舉行會談前握手。（歐新社）

2025/08/22 16:53

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此菲律賓與澳洲討論加強軍事合作之際，中國海警局發言人甘宇22日警告菲律賓立即停止在南海上的「侵權挑釁和煽宣炒作」，指控菲國任由小艇在仁愛暗沙（中稱仁愛礁，菲稱愛尤銀礁）海域「以不專業、危險方式」，接近正在正常執法的中國海警船。

甘羽指出，菲國近日無視中方多次明確警告，從其非法「坐灘」的57號艦（即被菲國長年擱淺於仁愛暗沙以宣示主權的二戰登陸艦「馬德雷山號」）釋放出2艘小艇；小艇以不專業、危險方式接近正常執法的中國海警艇，蓄意「碰瓷」挑釁。

甘羽還說，中國海警艇對菲國肇事小艇依法依規進行管制，相關操作正當合法，並警告菲方「立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作」，中國海警將依法在仁愛礁海域開展維權執法活動，堅決捍衛國家主權和海洋權益。

同日稍後，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）共同舉行的記者會上表示，中國在南海的活動違反國際法，令人擔憂且應予譴責；菲國無法控制中國在該區的單邊活動，因此需要採取威懾措施。

馬勒斯（Richard Marles）則說，將與菲國密切合作以維護基於規則的秩序。

菲澳刻正尋求加強軍事合作，馬勒斯22日親赴馬拉坎南宮會見菲國總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin），鐵歐多洛也一同出席；馬、鐵二人稍後舉行防長會談，討論加強菲澳軍事合作。

