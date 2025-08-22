為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    新加坡實習醫疑偷拍460女醫護 影片達4500部

    曹瑞安22日離開澳洲維多利亞州最高法院。（美聯社）

    曹瑞安22日離開澳洲維多利亞州最高法院。（美聯社）

    2025/08/22 16:41

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在澳洲的新加坡籍實習外科醫生曹瑞安（Ryan Cho）被指控於醫院洗手間秘密拍攝至少460名女醫護人員影片，他於今（22）日獲准保釋，但必需與父母同住。

    根據美聯社報導，澳洲警方在維多利亞州最高法院援引的文件中稱，預計曹瑞安最終總指控數約500項。他面臨的指控與他自2021年後在墨爾本3家醫院員工洗手間用手機秘密錄製4500部影片有關。

    法官艾利奧特（James Elliott）表示，曹瑞安能在與父母同住情況下獲釋。他的父母為讓兒子獲釋，從新加坡搬到墨爾本。他們被要求為兒子支付5萬澳元（約台幣98萬元）擔保金。

    檢察官認為，這些指控可能誘使曹瑞安逃離澳洲。對此艾利奧特指出，曹瑞安已交出新加坡護照，且沒有任何犯罪關係可以幫助他離開澳洲。

    曹瑞安於7月被捕，原因是有人在奧斯汀醫院（Austin）洗手間內的網袋裡發現1部手機，且該手機正在錄影。警方指控他也在彼德·麥卡勒姆癌症中心（Peter MacCallum）和皇家墨爾本醫院（Royal Melbourne）洗手間內錄影。

    根據警方指控，曹瑞安拍攝了至少460名女性私密照片。曹瑞安最初被指控6項罪名，但21日又增加127項指控，其中包括未經許可故意拍攝私密照片。

    曹瑞安律師麥克馬洪（Julian McMahon）表示，現在判斷這些指控是否會進入審判階段還為時過早。目前曹瑞安尚未提出抗辯。

