收容治療2千名加薩居民 印尼跨部會會議商討辦法

印尼總統普拉伯沃與約旦關係特別密切，外傳可能會在約旦設立一個地點，收容治療2000名巴勒斯坦難民。（歐新社）

2025/08/22 15:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》22日獨家指出，印尼本月稍早宣布，將向2000名來自加薩的巴勒斯坦人提供臨時醫療援助；該國安全部、衛生部和外交部正舉行跨部會議，討論如何實施這項備受爭議的巴勒斯坦難民收容計畫，主要癥結包括後勤支援、合法性和外交政策影響。

據報導，印尼是擁有全球最大穆斯林社群的國家，在2018年的政府統計數據中，印尼人中有86.7％自稱是穆斯林。印尼與以色列沒有正式的外交關係，長期以來一直是巴勒斯坦建國的堅定支持者。

鑑於加薩走廊的巴勒斯坦人在以色列與激進組織「哈瑪斯」的戰鬥中流離失所，印尼考慮收容治療2000名加薩巴勒斯坦居民，其中一個可能的安置地點是無人居住的加朗島（island of Galang）。該島位於新加坡以南，曾是越南難民營所在地，最近一次曾被當作防疫醫院所在地。

印尼政府官員一直不願透露收容計畫細節，但印尼眾議院負責國防與外交事務的議員拉克索諾（Dave Laksono）表示，安全部、衛生部和外交部等各部會已在開會討論如何實施收容計畫，反映出各方對該提案的重視程度。

拉克索諾告訴《衛報》：「這些討論的重點是後勤可行性、醫療準備和法律架構，眾院相關委員會也已聽取該計畫的戰略影響簡報，尤其是對印尼外交政策態勢和地區穩定的影響。」現階段的計畫仍處於「探索」階段，加朗島因其歷史上的人道主義用途和現有基礎設施而被確定為其中一個可行地點，但其他地點也在考慮中，包括位於西爪哇和中爪哇、靠近主要醫院和物流樞紐的設施。

根據一位直接了解會談情況的高階官員透露，印尼政府似乎還在考慮其他可能性，包括使用雅加達的大型軍醫院，以及在約旦設立一個地點等。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）與約旦關係特別密切，部長級會議中也提到這點。

印尼官員承認，該計畫在政治意義上相當微妙，一些國家的伊斯蘭領袖指責印尼政府被以色列「欺騙」，並質疑印尼將提供哪些保障措施來確保難民最後能夠返回家園。

