南海爭端升溫之際 澳菲國防部長舉行會談

2025/08/22 14:29

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今（22）日在菲律賓首都馬尼拉會晤，會談中雙方討論對中國在南海行動的擔憂。會議舉行期間，澳，菲在南海舉行演習，以應對南海爭端逐漸升溫。

根據美聯社報導，在馬勒斯訪問菲律賓同時，澳、菲正在南海進行「Alon」（他加祿語，意為海浪）演習，超過3600名軍人參與實彈訓練，該演習在菲律賓西部東民都洛省附近海域展開，將於巴拉望島結束。

「Alon」演習展示澳洲日益增強的火力，此次演習將有澳洲海軍飛彈驅逐艦、F/A-18超音速戰鬥機、C-130運輸機等參與。菲官員表示，馬勒斯已受邀於週末在菲律賓西部某個面向南海的城鎮，觀看兩軍模擬兩棲登陸演習。

「Alon」演習於8月15日至29日舉行，在此期間中、菲於仁愛礁爆發領土爭議對峙。菲軍方21日晚間表示，中國已派遣數艘海警船、疑似民兵的船隻和大批快艇靠近擱淺於仁愛礁的「馬德雷山號」。1艘中國船隻一度靠近「馬德雷山號」50公尺，「馬德雷山號」派出2艘載滿菲軍的船隻阻止中國船隻靠近。

菲律賓海軍發言人特立尼達少將（Roy Trinidad）聲稱，中國船隻靠近「馬德雷山號」時有疑似演練動作，現場5艘中國海警船中的1艘船在沒有任何目標情況下使用水砲。

特立尼達強調，面對脅迫性和侵略性行動時，菲律賓不會在針對其領土、主權和權利的威脅面前退縮。

