日本豐明市擬推新法案 限制工作、課業外僅可用2小時手機

2025/08/22 15:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著現代人對智慧型手機愈來愈上癮，日本愛知縣豐明市本月將在市議會上提出一項新的法令，限制市民在工作及課業之外，每日使用智慧型手機不超過2小時，計畫在10月1日實施，但既非強制性，也沒有設下罰則。

《法新社》22日報導，豐明市長小浮正典在聲明中表示，在智慧型手機是便利生活工具的前提下，希望市民正視3C產品成癮的社會問題，思考如何適當使用；該法令旨在「防止過度使用電子設備導致身心健康問題，包括睡眠問題」。

豐明市政府在推進福利政策時，發現兒童過度沉迷使用手機的情況普遍，還有父母允許年幼的兒童長時間使用手機的情況，在考慮到相關問題之下，決定制訂「豐明市推動智慧型手機等正確使用條例」。草案指出，手機、平板電腦及家庭電腦等都已經是生活的必需品，但是過度沉迷於社交平台、影片網站等，對個人健康及家庭環境帶來不良影響。市府將與學校及家長聯手，推動正確使用手機的方法。

該法案草案敦促小學生在晚上9點後避免使用智慧型手機，國中生以上學生則建議晚上10點後不要使用智慧型手機，以確保他們有足夠的睡眠時間。相關法令除了包括手機及平板電腦外，還提到遊戲機及家庭電腦，並建議家庭中為此設定規則。

此舉在網路上引發強烈反對，許多人認為該計畫不切實際。一位用戶在社群媒體平台Ｘ上發文道：「我理解他們的意圖，但2小時的限制根本行不通。」另一位用戶寫道：「2小時裡，我甚至沒辦法（用智慧型手機）看書或看電影。」

其他人則表示，智慧型手機的使用應該由家庭自行決定。

憤怒的回應促使市長澄清，2小時的限制並非強制性的，並強調該指南「承認智慧型手機在日常生活中是有用且不可或缺的」。該法案預計下週進行審議，如果獲得通過，將於10月生效。

2020年，香川縣西部地區首次頒布類似法令，要求兒童在工作日每天的遊戲時間不得超過1小時，學校假期期間每天的遊戲時間不得超過90分鐘。當時的法令還建議，12至15歲兒童不應在晚上9點以後使用智慧型手機，而15至18歲少年則可將使用時間限制延長至晚上10點。

根據兒童與家庭機構3月發布的一項調查，日本青少年在工作日平均每天上網時間略多於5小時。

