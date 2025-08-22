為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    支援俄羅斯戰死！金正恩緊抱北韓士兵遺孤哭了 ：沒守護好他們

    金正恩出席活動，接見殉職軍士的家屬，被在場媒體捕捉到他紅著眼眶緊抱遺孤的罕見照片。（取自朝中社）

    2025/08/22 14:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓派前1萬5000名士兵投入俄烏戰爭援助俄羅斯，已有4000多人傷亡。平壤今（22）日舉行國家授勳與悼念儀式，北韓領導人金正恩親自出席，不僅接見殉職軍士的家屬，現場更罕見被媒體拍到他紅著眼眶，緊抱殉職軍人遺孤的照片。

    北韓與俄羅斯先前簽署《全面戰略夥伴關係條約》後，開始大規模派兵支援俄方參與對烏克蘭的軍事行動，隨著戰事持續，也傳出人員死傷慘重。

    根據《朝鮮中央通訊社》報導，北韓今日在平壤首次為前往俄羅斯作戰的軍士舉行授勳典禮，金正恩出席儀式，向海外參戰的軍事指揮官及有卓越軍功的軍人，親自頒授「朝鮮民主主義人民共和國英雄」稱號。

    談及殉職軍人，金正恩神情哀痛地表示，如今只能透過照片看見他們，「讓我感到心如刀割，如果他們現在能和我們一起站在這裡，該有多好」。他也向遺屬致歉，表示自己「沒有守護好他們」，並在典禮中帶領全場為殉職者默哀。

    平壤今（22）日舉行國家授勳儀式，也替在戰場中殉職的軍士悼念。（取自朝中社）

    談及殉職的軍士，金正恩悲傷表示，現在只能透過照片看到他們，「讓我感到心如刀割」。（取自朝中社）

    金正恩出席活動，接見殉職軍士的家屬，被在場媒體捕捉到他紅著眼眶緊抱遺孤的罕見照片。（取自朝中社）

