美男被控殺害2名猶他州警察 檢察官將尋求判處其死刑

美國檢察官打算對被控上週末在猶他州北部槍殺2名警察的貝特尋求死刑。圖為受害警察。（截自X@geotechwar）

2025/08/22 13:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國新法庭文件顯示，檢察官打算對被控上週末在猶他州北部槍殺2名警察的貝特（Ryan Michael Bate）尋求死刑。

根據美聯社報導，起訴書顯示，上週末貝特妻子撥打了911報警電話，稱貝特用門猛擊她的頭，掐住她的喉嚨。猶他州特雷蒙頓-加蘭警察局（Tremonton-Garland）警長索倫森（Lee Sorensen）和警官埃斯特拉達（Eric Estrada）前往他家處理糾紛，不幸被貝特用大威力步槍殺死。

猶他州博克斯埃爾德郡（Box Elder）副警長奧爾雷德（Mike Allred）和他的警犬阿祖拉（Azula）作為支援抵達現場，並在槍擊中受傷。貝特最後按照旁觀者勸說放下槍，並被警方拘留。

貝特因殺害2位警察而面臨20項指控，其中包括2項死刑謀殺罪。博克斯埃爾德郡檢察官辦公室20日晚間向法院提交了一份通知，表示他們計畫對貝特尋求死刑判決。

猶他州州長考克斯（Spencer Cox）21日告訴記者，他認為檢察官在本案中尋求死刑是適當的。

另外根據法庭記錄，貝特去年曾因嚴重攻擊和家庭暴力指控被捕，但這些指控後來被撤銷。

