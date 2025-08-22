捷藍航空登機口鬧劇 男當場脫光衣物「全裸伸展」

一名男子在捷藍航空（JetBlue）候機區突然出現詭異行徑，竟當眾脫光衣物，在眾人面前「大方展現」，讓準備登機的乘客全都看傻眼。（圖擷自「thecrewroom_」IG）

2025/08/22 15:12

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓洛根將軍國際機場近日上演荒唐一幕。一名男子在捷藍航空（JetBlue）候機區突然出現詭異行徑，竟當眾脫光衣物，在眾人面前「大方展現」，讓準備登機的乘客全都看傻眼。

綜合外媒報導，波士頓洛根將軍國際機場捷藍航空C航廈登機口，當時乘客正排隊準備登機，1位身份不明的男子突然一件件脫去衣服，只剩下鮮紅色四角褲，甚至躺在地板上，先是抬起雙腳，接著又趴在地上，屁股高高翹起，當場「尷尬示眾」。

社群平台瘋傳的公開影片可見，男子把內褲拉下，當場「露臀」對著人群，甚至全裸張開雙手、口中喃喃自語，現場旅客相當傻眼。

目擊者透露，男子的舉動如同「強迫觀賞的脫衣秀」，讓現場乘客不知所措，有網友直言「看來他是想進監獄過夜吧！」另有網友則同情表示「這看起來是精神狀況出問題，希望他能得到醫療協助」。

報導提及，馬薩諸塞州警方隨後趕抵現場，強迫男子重新穿上內褲，最後將人帶離登機口。捷藍航空則未對此發表回應。據了解，依照當地法規，公然猥褻行為可處罰金、拘役，甚至兩者併罰，目前尚不清楚該男子是否涉及酒精或藥物影響，也未確認後續刑責。

