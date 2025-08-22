為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捷藍航空登機口鬧劇 男當場脫光衣物「全裸伸展」

    一名男子在捷藍航空（JetBlue）候機區突然出現詭異行徑，竟當眾脫光衣物，在眾人面前「大方展現」，讓準備登機的乘客全都看傻眼。（圖擷自「thecrewroom_」IG）

    一名男子在捷藍航空（JetBlue）候機區突然出現詭異行徑，竟當眾脫光衣物，在眾人面前「大方展現」，讓準備登機的乘客全都看傻眼。（圖擷自「thecrewroom_」IG）

    2025/08/22 15:12

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓洛根將軍國際機場近日上演荒唐一幕。一名男子在捷藍航空（JetBlue）候機區突然出現詭異行徑，竟當眾脫光衣物，在眾人面前「大方展現」，讓準備登機的乘客全都看傻眼。

    綜合外媒報導，波士頓洛根將軍國際機場捷藍航空C航廈登機口，當時乘客正排隊準備登機，1位身份不明的男子突然一件件脫去衣服，只剩下鮮紅色四角褲，甚至躺在地板上，先是抬起雙腳，接著又趴在地上，屁股高高翹起，當場「尷尬示眾」。

    社群平台瘋傳的公開影片可見，男子把內褲拉下，當場「露臀」對著人群，甚至全裸張開雙手、口中喃喃自語，現場旅客相當傻眼。

    目擊者透露，男子的舉動如同「強迫觀賞的脫衣秀」，讓現場乘客不知所措，有網友直言「看來他是想進監獄過夜吧！」另有網友則同情表示「這看起來是精神狀況出問題，希望他能得到醫療協助」。

    報導提及，馬薩諸塞州警方隨後趕抵現場，強迫男子重新穿上內褲，最後將人帶離登機口。捷藍航空則未對此發表回應。據了解，依照當地法規，公然猥褻行為可處罰金、拘役，甚至兩者併罰，目前尚不清楚該男子是否涉及酒精或藥物影響，也未確認後續刑責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播