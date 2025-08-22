毒蠍現蹤ZARA試衣間 女子被螫傷送醫

有1名女子到購物中心的ZARA試穿衣服時被蠍子螫傷，她當下感到暈眩與噁心，後來向商場的消防部門求救，緊急送醫治療，購物中心事後回應，將會加強病蟲害的防治。（圖擷取自 IG）

〔即時新聞／綜合報導〕巴西近日驚傳蠍子傷人事件，有1名女子到購物中心的ZARA試穿衣服時遭蠍子螫傷，她當下感到暈眩與噁心，後來向商場的消防部門求救，緊急送醫治療，購物中心事後回應，將會加強病蟲害的防治。

綜合外媒報導，20歲的女大生史派希（Alicia Spies）在當地時間20日中午到巴西聖保羅（São Paulo）瓜拉（Guará）購物中心ParkShopping消費，她在ZARA試穿衣服時，突然感到腿部疼痛，低頭一看發現1隻蠍子在腿上，史派希當下感到一陣頭暈與劇痛，在母親的幫忙下打電話給商場的消防人員求救，但當人員到達後已經過了30分鐘。

史派希雖然受到驚嚇，但全程都保持意識清醒，她目前已被送醫治療，目前仍在住院觀察中，史派希表示，不排除向商場提告，而購物中心表示，對於史派希的遭遇感到遺憾，未來會加強實施防治病蟲害的措施；ZARA公司也回應，目前已和受傷顧客取得聯繫，將盡可能的提供必要幫助，並會努力確保未來不再出現類似的事件。

