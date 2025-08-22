中國男酒駕被拘竟猝死 家屬轟：確診精神病還繼續關

中國浙江省嵊州1名男子因酒駕被行政拘留，期間竟突發不適、搶救無效死亡。圖為嵊州市看守所。（圖擷自網路）

2025/08/22 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省嵊州1名因酒駕被行政拘留的男子，竟在拘留期間突發不適搶救無效死亡，家屬質疑看守所未按規定停止執行拘留。對此官方僅回應，上級督察部門已介入調查。

綜合媒體報導，劉某火於今年6月3日中午1時左右，因酒後駕駛被交警查獲，經司法鑑定後被嵊州市公安局作出行政拘留13天處罰，6月14日正式開始在嵊州市看守所執行拘留。

請繼續往下閱讀...

6月17日，劉某火在看守所拘押期間出現手抖、自言自語等症狀，被送往嵊州市第五人民醫院檢查。據門診病歷記載，劉某火自述「睡眠差，手抖等症狀3天」，被診斷為「酒精所致的殘留性和遲發性精神疾病障礙」。醫院為其開立2盒藥物後，劉某火被送回看守所繼續執行拘留。

6月18日晚間，劉某火在看守所內突發不適，被送往嵊州市中醫院搶救無效，次日被宣告死亡。嵊州市公安局向家屬通報稱，劉某火死因為「心臟猝死」，屍檢報告結論為「心因性猝死」。

負責處理劉某火後事的侄女劉女士根據《看守所條例》第19條提出質疑，認為看守所發現被拘留人「患有精神病或患有傳染病需要隔離治療」等情形，應建議拘留決定機關作出停止執行拘留的決定，但家屬表示並未收到相關通知。

8月21日，嵊州市公安局回應記者詢問稱，「目前上級督察部門已介入調查，並正與當事人妥善對接事件」。家屬則表示，在律師介入後已複印部分病歷資料及屍檢報告，但至今未取得拘留通知書，導致後續程序無法進行。

劉某火6月17日看診的門診病歷。（圖擷自澎湃新聞）

侄女劉女士抄寫的監視畫面顯示的猝死搶救過程。6月18日4時46分劉某火在牢房倒地抽蓄；4時50分同房人員呼救；4時56分醫師進入牢房；4時58分員警將劉某火抬出牢房。（圖擷自澎湃新聞）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法