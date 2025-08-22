為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    真實版亞特蘭提斯！ 埃及海底撈出「2000年古城」畫面曝光

    埃及考古團隊20日在亞歷山卓外海，以起重機吊起一尊重達數噸的古代石雕。這座因地震與海平面上升而沉沒超過兩千年的古城，近日重見天日，但也為現代的亞歷山卓敲響了氣候警鐘。（法新社）

    埃及考古團隊20日在亞歷山卓外海，以起重機吊起一尊重達數噸的古代石雕。這座因地震與海平面上升而沉沒超過兩千年的古城，近日重見天日，但也為現代的亞歷山卓敲響了氣候警鐘。（法新社）

    2025/08/22 13:31

    〔編譯陳成良／綜合報導〕埃及近日在亞歷山卓 （Alexandria） 外海，打撈出沉沒超過兩千年的古城遺跡，起重機從深海中緩緩吊起古老的法老雕像，畫面極具震撼性。然而，在這場考古盛事的背後，卻籠罩著一個巨大的陰影：現代的亞歷山卓，正因氣候變遷，而面臨著與這座古城相同的沉沒命運。

    根據英國《衛報》報導，這處位於阿布吉爾灣 （Abu Qir bay） 的水下遺址，可能曾是古城卡諾帕斯 （Canopus） 的一部分。該城在統治埃及近300年的托勒密王朝 （Ptolemaic dynasty） 與其後的羅馬帝國時期，都是一個極其重要的中心，但最終因地震與海平面上升而沉入海底。

    此次打撈出的水下遺跡，包含了可能曾作為禮拜場所的石灰岩建築、住宅區，以及長達125公尺的古碼頭。其他驚人的發現，還包括多尊前羅馬時代的王室人物與獅身人面像，其中一尊更帶有埃及最著名的法老之一，拉美西斯二世 （Ramses II） 的名號。

    然而，並非所有文物都會被打撈上岸。埃及旅遊與古物部長法蒂 （Sherif Fathi） 表示：「水下還有很多東西，但我們能帶上來的很有限。」他強調，其餘的文物將繼續作為埃及「沉沒的遺產」 的一部分，留在原地。

    這場考古發現，也為現代的亞歷山卓敲響了警鐘。這座埃及第二大城，正以每年超過3毫米的速度下沉。即使在聯合國最樂觀的情境預估下，到了2050年，亞歷山卓將有3分之1的區域，會沉入水中或變得不再適合居住。

    埃及旅遊與古物部長法蒂20日親自檢視剛從海底打撈上岸的古文物。他表示，大部分的水下遺跡將被原地保留，作為埃及「沉沒的遺產」。（法新社）（法新社）

    埃及旅遊與古物部長法蒂20日親自檢視剛從海底打撈上岸的古文物。他表示，大部分的水下遺跡將被原地保留，作為埃及「沉沒的遺產」。（法新社）

