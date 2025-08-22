悚！科羅拉多州殯儀館 隱藏屍體長達15年

檢查人員對戴維斯殯儀館進行年度檢查時，於1扇門後發現數具屍體。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據美國科羅拉多州政府稱，檢查人員在針對科州普韋布洛郡（Pueblo）的戴維斯（Davis）殯儀館進行年度檢查時，於1扇門後發現「數具屍體」。該殯儀館由普韋布洛郡驗屍官負責經營。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，科羅拉多州監管機構表示，戴維斯殯儀館內有一個紙板展示物（cardboard display）遮住1扇門。紙板展示物被移開後，殯儀館指定負責人科特（Brian Cotter）要求檢查人員不要進入門後房間。

當檢查人員打開該門並進入房間後，發現「多具處於不同腐爛階段的屍體」。科特聲稱，這些屍體正等待火化，並坦承有些屍體已在房間裡放了大約15年。

另外科特還承認，他可能曾經將假骨灰交給死者近親。

科羅拉多州監管機構表示，戴維斯殯儀館位於普韋布洛郡百老匯大道（Broadway Avenue）128號，已遭勒令停業。

該機構說，這是自第24-1335號眾議院法案通過後，對該殯儀館進行的首次年度檢查。該法案授予科羅拉多州監管機構更大檢查權限，並建立例行檢查相關規範。

目前科羅拉多州調查局已對戴維斯殯儀館展開刑事調查。

