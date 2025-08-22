為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！科羅拉多州殯儀館 隱藏屍體長達15年

    檢查人員對戴維斯殯儀館進行年度檢查時，於1扇門後發現數具屍體。（美聯社）

    檢查人員對戴維斯殯儀館進行年度檢查時，於1扇門後發現數具屍體。（美聯社）

    2025/08/22 12:14

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據美國科羅拉多州政府稱，檢查人員在針對科州普韋布洛郡（Pueblo）的戴維斯（Davis）殯儀館進行年度檢查時，於1扇門後發現「數具屍體」。該殯儀館由普韋布洛郡驗屍官負責經營。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，科羅拉多州監管機構表示，戴維斯殯儀館內有一個紙板展示物（cardboard display）遮住1扇門。紙板展示物被移開後，殯儀館指定負責人科特（Brian Cotter）要求檢查人員不要進入門後房間。

    當檢查人員打開該門並進入房間後，發現「多具處於不同腐爛階段的屍體」。科特聲稱，這些屍體正等待火化，並坦承有些屍體已在房間裡放了大約15年。

    另外科特還承認，他可能曾經將假骨灰交給死者近親。

    科羅拉多州監管機構表示，戴維斯殯儀館位於普韋布洛郡百老匯大道（Broadway Avenue）128號，已遭勒令停業。

    該機構說，這是自第24-1335號眾議院法案通過後，對該殯儀館進行的首次年度檢查。該法案授予科羅拉多州監管機構更大檢查權限，並建立例行檢查相關規範。

    目前科羅拉多州調查局已對戴維斯殯儀館展開刑事調查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播