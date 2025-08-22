為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    虛驚一場！美大學傳出虛假槍擊案通報 致2所校園遭封鎖

    美國21日傳出維拉諾瓦大學和田納西州田納西大學查塔努加分校發生槍擊事件的虛假通報。圖為在維拉諾瓦大學的警察。（美聯社）

    美國21日傳出維拉諾瓦大學和田納西州田納西大學查塔努加分校發生槍擊事件的虛假通報。圖為在維拉諾瓦大學的警察。（美聯社）

    2025/08/22 11:31

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國21日傳出關於賓州維拉諾瓦大學（Villanova）和田納西州田納西大學查塔努加分校（Chattanooga）發生槍擊事件的虛假通報，導致2所校園陷入恐慌並被暫時封鎖。

    根據美聯社報導，在賓州有人於21日下午4時30分左右撥打911，通報維拉諾瓦大學法學院1棟建築物內發生槍擊事件，造成至少1人受傷。

    維拉諾瓦大學當時正在舉辦新生入學指導，下週將開始上課。錯誤消息傳出後，該校學生們收到學校警報系統發送的短信，內容是校園發生槍擊事件，請轉移至安全地點並設置路障。該校校長多諾霍（Peter M. Donohue）後來表示，這起事件是騙局。

    多諾霍在聲明中說「我們正舉行迎新彌撒，歡迎維拉諾瓦大學新學生及其家人加入我們社區，但恐慌和恐懼隨之而來。幸運的是，沒有人受傷，我們現在知道這是1個殘酷騙局。」

    田納西大學查塔努加分校21日也遭到類似惡作劇。該校封鎖校園並告知學生，大學中心或圖書館內可能有槍手，請逃跑、躲藏、反擊。

    在包括聯邦調查局在內的多家執法機構與當地消防和緊急救援隊聯合處理後，校園封鎖不到1小時就解除。查塔努加分校人員聲稱，目前沒有任何受到威脅證據。

    賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在X上表示，他知道槍擊案通報是每個家長噩夢，也是每個學生最大恐懼。他已指示州警使用一切可用工具，找到撥打電話通報虛假事件的人，以追究其責任。

