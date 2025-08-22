為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    疑接觸毒氣！美科羅拉多州乳品場密閉空間釀6死 含1名高中生

    美國科羅拉多州北部韋爾德郡驚傳重大工安意外，當地一處乳品場20日晚間發生「密閉空間意外」，造成6人死亡，其中包含1名當地高中學生，推測與有毒氣體外洩有關，詳細死因待釐清。（圖擷自東南韋爾德消防局臉書粉專）

    美國科羅拉多州北部韋爾德郡驚傳重大工安意外，當地一處乳品場20日晚間發生「密閉空間意外」，造成6人死亡，其中包含1名當地高中學生，推測與有毒氣體外洩有關，詳細死因待釐清。（圖擷自東南韋爾德消防局臉書粉專）

    2025/08/22 11:16

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州北部韋爾德郡（Weld County）驚傳重大工安意外，當地一處乳品場20日晚間發生「密閉空間意外」，造成6人死亡，其中包含1名當地高中學生，推測接觸到有毒氣體所致，詳細死因待釐清。

    綜合外媒報導，韋爾德郡消防局當地時間20日晚間6時許接獲通報報派員趕赴「展望谷乳品場」（Prospect Valley Dairy），進入設施內部展開「密閉空間」救援，然尋獲6具男性遺體。韋爾德郡法醫辦公室指出，死者可能因在密閉空間遭受氣體中毒身亡，確切死因待解剖與毒理檢驗報告出爐，尚未公開6名男性死者姓名、年齡。

    韋爾德郡副總驗屍官韋默（Jolene Weimer）指出，正在調查死亡原因，推測可能在密閉空間中接觸有毒氣體所致。

    報導提及，事故現場另有3人送往格里利（Greeley）醫院治療，目前皆已出院。與此同時，韋爾德郡RE-9學區證實，罹難者中包含一名海蘭高中（Highland High School）的學生，校方已啟動輔導與心理措施，協助同學與教職員面對悲痛，「在此艱難時刻，我們與該名學生的家人和朋友同在，並向所有受此損失影響的人致以誠摯慰問。」

    美國乳品農協會（Dairy Farmers of America）表示，「我們可以確認，這起悲劇發生在本會成員的農場，我們對罹難者的家屬與朋友致上最深切的慰問。」職業安全與健康管理局已介入調查，當局初步認定並無刑事因素，但事件真相仍待釐清。

