    控破壞南海珊瑚礁生態！ 菲參院要中國賠償2123億

    中國海上民兵船隻2021年4月集結南沙群島牛軛礁海域的場景。菲律賓參議院通過決議，指控中國海上民兵在南海的活動，已對珊瑚礁生態造成毀滅性破壞，並據此向中國索賠逾2100億台幣。（法新社資料照）

    中國海上民兵船隻2021年4月集結南沙群島牛軛礁海域的場景。菲律賓參議院通過決議，指控中國海上民兵在南海的活動，已對珊瑚礁生態造成毀滅性破壞，並據此向中國索賠逾2100億台幣。（法新社資料照）

    2025/08/22 10:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓參議院21日通過一項決議，要求行政部門對中國施加法律與外交壓力，為其在南海具爭議海域造成的環境破壞，支付高達3960億披索（約新台幣2123億元）的賠償金。

    根據菲律賓GMA新聞網（GMA Integrated News）報導，這項由參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）提出的決議案，指控中國非法活動每年對菲國海洋生態系統，造成至少330億披索損失。

    《中央社》的報導則補充，洪迪薇在提案通過後，更直接在臉書上對北京嗆聲：「中國，賠錢。」

    決議案引述菲律賓海軍數據，指控2024年侵入菲國專屬經濟區的中國船隻數量創下新高，達到251艘，其中包括28艘中國海警船、16艘解放軍海軍軍艦，以及多達204艘的海上民兵船。

    菲海巡署控：中國民兵船所經之處 了無生機

    《菲律賓每日問詢者報》（INQUIRER.net）引述洪迪薇指出，菲國海岸防衛隊的水下調查顯示，中國海上民兵已對包括牛軛礁（Rozul Reef）與仙賓礁（Escoda Shoal）在內的海域，造成珊瑚礁生態系統的毀滅性破壞，水下生態「了無生機」。

    菲律賓司法部長黎慕惹（Jonvic Remulla）先前也表示，正考慮「為了全人類」，代表菲國對中國大規模的珊瑚採集行為提起訴訟。

