習近平親飛西藏！紐時：為搶「達賴喇嘛繼任」主導權

西藏精神領袖達賴喇嘛7月6日歡度90歲生日，感謝為他獻上祝福的信眾。（歐新社）

2025/08/22 10:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》分析指出，中國國家主席習近平8月20日罕見地以出席「西藏自治區成立60週年慶祝活動」之名，前往西藏訪問西藏首府拉薩，凸顯其決心對西藏佛教徒實行嚴格控制、推動更多人講標準漢語，並確保這個曾爆發反抗的地區，被牢牢掌握在北京統治之下。

報導指出，儘管習近平在公開談話中，並未提及這位被北京視為眼中釘的流亡領袖，但他此行每一個精心策劃的環節都反映了中共領導層，對於在現年已90歲的第十四世達賴喇嘛圓寂後，可能爆發的繼任之爭，抱持著高度的焦慮與戒備。

轉世主導權之爭 北京、達賴喇嘛隔空交鋒

習近平在談話中強調，「治藏、穩藏、興藏，首先是要保持西藏的政治安定」，並要求加強對「宗教事務」的監管，以「引導藏傳佛教適應社會主義社會」。

報導提到，藏傳佛教的核心信仰，是達賴喇嘛將轉世為一名靈童。達賴喇嘛七月初已明確宣布「轉世制度將會繼續」，不受任何外部干預。然而，北京堅持，只有無神論的共產黨，才有權力監督下一世達賴喇嘛的揀選，且靈童「必須遵守中國法律法規，在中國境內產生」。

倫敦大學亞非學院西藏問題學者巴內特 （Robert Barnett）分析，達賴喇嘛的繼任問題，是中共宣示其對西藏統治權的「象徵性戰場」。他表示，習近平親自前往拉薩的決定，反映了「儘管已進行多年控制，但黨內對宗教與民族問題，仍存在根深柢固的生存性焦慮。」

習近平2012年上台以來，中國當局加大了對藏傳佛教僧侶的管控力度，擴大了警力部署和監控措施，試圖徹底消除再度爆發大規模抗議的可能性。而習近平這次在西藏的講話中，讚揚西藏自治區政府「堅決開展反分裂鬥爭」。

對此，達賴喇嘛駐北印度的辦公室官員次丹桑珠則表示，中國發現自己已處於被動，習近平此行是又一次試圖「使其對西藏的佔領合法化」。

流亡藏人組織「西藏行動中心」亞洲項目負責人多吉才旦批評，西藏自治區的週年紀念，對藏人而言並非慶典，而是「中國殖民佔領的痛苦提醒」。他強調，西藏人民永遠不會接受北京強加的達賴喇嘛轉世計畫。

