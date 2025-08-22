水瓶砸客隊球員！中國足協盃爆賽後衝突 成都警方逮捕3球迷

中國警方證實，19日晚間足協盃準決賽散場期間發生球迷衝突事件，共3名違法球迷被拘留。（圖擷自微博）

2025/08/22 11:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025中國足協盃準決賽19日開踢，主場作戰的成都蓉城隊PK大戰不敵河南隊，後者首次闖入足協盃決賽。中國四川省成都市警方證實，19日晚間10時左右，足協盃準決賽散場期間發生球迷衝突事件，3名違法球迷已被依法行政拘留。

成都市公安局金牛區分局21日發布警情通報稱，違法行為人均為男性，分別是32歲杜某、32歲楊某和45歲張某，3人於賽後發洩不滿情緒，拒絕聽從現場保安人員勸阻，對22歲男性被害人孫某某揮拳攻擊、潑灑飲料等，擾亂公共場所秩序。被害人經醫院檢查後傷情無大礙。

通報說，現場執勤警力與保安人員立即制止衝突並將涉案人員帶離現場。經警方全面調查取證，查明3人行為違反中國治安管理法相關規定，目前均已被金牛區分局依法予以行政拘留。

《閃電體育》此前報導，現場畫面顯示，除看台發生球迷衝突外，還有球迷跳入場內被驅離。此外也有中國網民指稱，河南隊球員賽後遭水瓶砸中，引發輿論撻伐。

中國足球職業聯賽聯合會（中足聯）曾於7月發布聲明，表示將聯合有關部門，全力抵制並堅決打擊賽場內外一切挑釁、辱罵、詆毀、誹謗、煽動對立、引戰、鬥毆等行為。

中國警方證實，19日晚間足協盃準決賽散場期間發生球迷衝突事件，共3名違法球迷被拘留。（圖擷自微博）

中國網民指稱，獲勝的河南隊球員賽後遭水瓶砸中。（圖擷自微博）

