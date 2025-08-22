1天2起襲擊！哥倫比亞直升機遭襲與汽車炸彈爆炸釀至少13死

哥倫比亞21日先後發生汽車炸彈事件和警用直升機遭襲擊事件，造成至少13人死亡。（美聯社）

2025/08/22 09:48

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕哥倫比亞21日先後發生汽車炸彈事件和警用直升機遭襲擊事件，造成至少13人死亡。哥倫比亞總統裴卓將這2起事件歸咎於已解散的哥倫比亞革命武裝力量異議人士所為。

根據《美聯社》報導，佩特羅在X上表示，8名警察在直升機襲擊中喪生。該直升機當時正將人員運送到哥倫比亞北部安蒂奧基亞省（Antioquia）某地區，以剷除作為古柯鹼原料的古柯葉。

安蒂奧基亞省省長朱利安（Andrés Julián）也在X上指出，1架無人機在直升機飛越古柯葉作物時對其進行襲擊。哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）補充，初步資訊表明，襲擊導致直升機起火。

另，哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）同時報告稱，1輛滿載炸藥車輛在1所軍事航空學校附近爆炸，造成5人死亡及30多人受傷。哥倫比亞航空航天部隊沒有提供更多爆炸細節。

裴卓將直升機遭攻擊事件歸咎於活躍販毒集團海灣幫（Gulf Clan）。他指出，因為當局查扣一批據稱屬於該組織的古柯鹼，該組織才襲擊直升機，但他之後改變說法，將汽車炸彈事件和警用直升機遭襲擊事件歸咎於哥倫比亞革命武裝力量異議分子。

2016年拒絕與政府達成和平協議的哥倫比亞革命武裝力量異議人士及海灣幫成員，都在安蒂奧基亞省活動。

