    首頁　>　國際

    結束戰爭並釋放人質！納坦雅胡：以色列將啟動停火談判

    以色列總理納坦雅胡週四表示，以色列將立即啟動談判，要求哈瑪斯釋放所有被關押在加薩的人質。（路透資料照）

    2025/08/22 08:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週四（21日）表示，以色列將立即啟動談判，要求巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）釋放所有被關押在加薩的人質，並在以色列可接受條件下，結束這場持續近2年的戰爭。

    據《路透》報導，這是納坦雅胡首度回應埃及與卡達提交的最新臨時停火方案，哈瑪斯已於週一（18日）接受了該方案。1名以色列官員透露，待談判地點確定後，以色列將派遣人員進行談判。

    這項新提案要求雙方停火60天，哈瑪斯釋放關押在加薩的10名人質與歸還18具罹難者遺體；以色列則釋放約200名長期被關押的巴勒斯坦囚犯。

    哈瑪斯消息人士稍早告訴《法新社》，哈瑪斯「未要求任何修改」即接受該方案。一旦臨時停火開始，哈瑪斯和以色列將開始就永久解決方案進行談判，包括遣返剩餘的人質。

    與此同時，納坦雅胡週四對駐紮加薩士兵發表講話時表示，他正與指揮官會面，批准攻占加薩市（Gaza City）、擊敗哈瑪斯的計畫。加薩市是巴勒斯坦飛地人口最為稠密的核心地區。

    納坦雅胡表示，「我於此時已下達指示，立即啟動談判釋放所有人質，並在以色列可接受條件下結束戰爭。」他補充，以色列正處於決策階段。

    納坦雅胡的最新言論強調了以色列政府一貫觀點。以色列政府曾表示，必須立即一次釋放仍關在加薩的其餘50名人質，以國官員認為其中約有20人還活著。

    儘管國際社會譴責，以色列軍方週四持續對加薩市施壓。軍方稍早徵召6萬名預備役軍人，此舉代表以國政府正準備占領加薩市。

