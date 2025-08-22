尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

2025/08/22 03:39

〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列將立即啟動談判，要求「哈瑪斯」釋放所有被關押在加薩（Gaza）的人質，並在以色列可接受條件下，結束雙方這場持續近兩年的戰爭。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對駐紮加薩士兵發表講話時表示，他正與指揮官會面，批准攻占加薩市（Gaza City）並擊敗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的計畫。

尼坦雅胡表示，「我於此時已下達指示，立即啟動談判釋放所有人質，並在以色列可接受條件下結束戰爭。」他補充說，以色列正處於決策階段。

儘管國際社會譴責，以色列軍方今天持續對加薩市施壓。軍方昨天徵召6萬名預備役軍人，此舉代表以國政府正準備占領加薩市。

哈瑪斯已接受一項新的臨時停火提案，但以色列政府尚未對此正式回應。由於徵召數萬名預備軍人恐需數週，這讓調停人有時間彌合雙方差距。

這項新提案要求雙方停火60天，哈瑪斯釋放關在加薩的10名人質與歸還18具罹難者遺體；以色列則釋放約200名長期被關押的巴勒斯坦囚犯。

以色列政府曾表示，必須立即一次釋放仍關在加薩的其餘50名人質，以國官員認為其中約有20人還活著。1140822

