    國際

    美國派艦打擊委內瑞拉毒販 中國聲援馬杜洛

    美國總統川普（左）下令3艘神盾驅逐艦，進駐委內瑞拉外海，以因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅。中國則公開力挺委內瑞拉總統馬杜洛（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）下令3艘神盾驅逐艦，進駐委內瑞拉外海，以因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅。中國則公開力挺委內瑞拉總統馬杜洛（右）。（法新社檔案照）

    2025/08/22 06:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普下令國防部調派3艘神盾驅逐艦，進駐委內瑞拉外海，以因應來自拉丁美洲販毒集團的威脅。中國譴責華府的軍事行動，並警告反對外國干涉，公開支持委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），開闢另外一條兩國對峙的新戰線。

    綜合華爾街日報、香港南華早報報導，中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，中國反對「任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為」，反對「外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政」，並敦促美國「多做有利於拉美和加勒比地區和平與安全的事。」

    就在毛寧發表前述言論之際，馬杜洛在卡拉卡斯接見中國駐委內瑞拉大使藍虎，並讚揚雙方的合作出現「顯著進展」。馬杜洛在會後透過Telegram發布訊息，「毫無疑問，中國是以人類發展理念引領世界的國家。」

    白宮證實，3艘驅逐艦與1支搭載約4000名陸戰隊員的兩棲特遣隊，已被派往加勒比海。華府聲稱，這項部署行動的目的是打擊販毒集團，但委國官員及其盟友將此舉視為對其主權的直接威脅。

    白宮新聞秘書李威特表示，川普已「準備動用美國所有的力量」，來阻止毒品流入，並「將相關責任人繩之以法」。她形容馬杜洛政府是一個「毒品恐怖主義集團」，對馬杜洛的懸賞金額已提高至5000萬美元（約15.2億台幣）。

    馬杜洛則回應，將動員450萬名民兵因應，並下令全國暫停無人機飛行30天，「任何帝國都休想觸碰委內瑞拉神聖的土地」。

    川普一直試圖動用軍力來追緝那些被定義為全球恐怖組織的拉丁美洲販毒集團，但各國領袖對美國在委內瑞拉附近的軍事集結反應不一。

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）重申反對干涉，並呼籲透過對話解決爭端。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）也持反對立場，並警告此舉將帶來「嚴重的區域性後果」。

    巴西也表達憂慮，其他國家則保持沉默，或附和華府。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是川普盟友，他沒有發表評論，但轉發了美國大使館關於防務合作的訊息。厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）下令情報部門調查委內瑞拉販毒集團與國內幫派的聯繫。巴拉圭參議院則將「太陽組織」（Cartel de los Soles）列為恐怖組織，正等待總統潘尼亞（Santiago Peña）批准。

    據報導，自2007年以來，中國已向委內瑞拉注資約670億美元，遠遠超過投資其他南美國家的金額，使其成為卡拉卡斯最重要的債權人。這項由前總統查維茲（Hugo Chavez）所發起的合作，將中國貸款與委內瑞拉石油連結，並發展成戰略聯盟，儘管期間曾面臨債務爭議與美國制裁，兩國仍持續維繫密切關係。

    雖然中國企業已減少對委內瑞拉原油的直接採購，但北京在外交上仍繼續庇護馬杜洛。去年，中國是最早承認馬杜洛在高度爭議性的選舉中勝出，成功連任第3屆總統任期的國家之一。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

