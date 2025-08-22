疑涉駭客攻擊 微軟限縮中企使用資安預警系統

微軟公司已縮減部分中國企業使用其網路資安漏洞預警系統的權限，原因是懷疑北京涉及針對該公司SharePoint伺服器的駭侵行動。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕微軟公司20日表示，已縮減部分中國企業使用該公司網路資安漏洞預警系統的權限，原因是懷疑北京涉及一場針對該公司廣泛使用的SharePoint伺服器的駭客行動。

路透報導，這項新措施肇因於Microsoft SharePoint伺服器上月遭到大規模駭客攻擊。微軟和其他機構將其中至少一部分駭侵行動歸咎於北京。網路安全專家懷疑，「微軟主動防護計畫」（MAPP）可能出現資訊外洩。

MAPP原本是微軟用來協助包括中國在內的全球資安廠商，在資訊對外公開前就能先行掌握網路威脅，藉此更有效地防禦駭客。北京否認涉入任何SharePoint駭侵行動。

路透此前曾報導，微軟於6月24日、7月3日及7月7日，陸續通知MAPP計畫成員關於SharePoint的漏洞。微軟表示，該公司在7月7日首次觀察到漏洞遭利用的跡象，時間點上的吻合讓部分專家認為，駭侵行動之所以突然大幅增加，最可能的情況就是某個MAPP計畫成員濫用其所獲得的資訊。

微軟在聲明中表示，若干中國企業今後將不再獲得「概念驗證程式碼」（proof of concept code）。這種程式碼會模擬真實惡意軟體的運作方式，可協助網路安全專家迅速強化防禦，但同時也可能被駭客利用，搶先一步行動。

微軟表示，該公司知道提供給合作夥伴的資訊可能被濫用，「這就是為什麼我們會採取措施，包括公開的與保密的，來防止濫用。我們會持續審核參與者，若發現其違反合約，包括參與攻擊行動，就會暫停或移除其資格。」

至於內部調查的進展，以及哪些公司遭到限制，微軟則拒絕透露。

