    國際

    川普要開殺戒了？發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯本土

    美國總統川普發文語帶玄機，似乎提出一個讓烏克蘭對俄羅斯發動進攻的理由。圖為川普與烏克蘭總統澤倫斯基18日在白宮會面。（彭博）

    2025/08/22 00:58

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普21日在社群媒體發文，語帶玄機地似乎提出一個讓烏克蘭對俄羅斯發動進攻的理由。而這番言論之所以值得注意，是因為烏俄和平談判的動能已經停滯。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果不能攻擊入侵者的國家，要贏得一場戰爭就算不是不可能，也是非常困難的。這就像是一支防守極佳的體育隊伍，卻不被允許進攻。那就沒有勝利的機會！烏克蘭與俄羅斯的情況也是如此。」

    川普接著說：「狡猾又極度無能的拜登不讓烏克蘭反擊，只能防守。結果如何呢？無論如何，如果我是總統，這場戰爭根本不會發生-機率是零。接下來的發展會很精彩！！！」

    報導指出，川普這番言論可能會觸動莫斯科的神經，因為俄羅斯將任何對烏克蘭打擊其本土的支持視為「紅線」。在拜登政府期間，美國的政策是不允許烏克蘭使用美製長程飛彈攻擊俄國。但這項政策在2024年11月發生變化，在美國盟友施壓下，美方同意放行。

    隨後，俄羅斯也更新其核戰準則，確認任何在擁核大國支持下對其發動的攻擊，都將被視為「聯合攻擊」（joint attack）。

    數日後，俄羅斯向烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）發射其新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。俄國也經常利用烏克蘭對能源和軍事設施的無人機攻擊，來支撐其聲稱基輔乃「恐怖主義政權」的說法。

    川普的言論，出現在克里姆林宮公開駁斥白宮有關俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基可能舉行雙邊會晤的說法之際，顯示領袖層級的談判距離實現還很遙遠，而且普廷尚未同意舉行這類會議。

    貼文發布後不久，川普又發布1張他15日與普廷在阿拉斯加會面的照片，並疊加在一張1959年時任美國副總統尼克森，與蘇聯領袖赫魯雪夫對峙的照片上，後者曾成為美國在冷戰時期堅決對抗蘇聯壓力的象徵。

