    烏克蘭安全保障　路透：選項包括歐洲派部隊美國指揮

    2025/08/22 00:24

    〔中央社〕美國軍方今天表示，美國和一些歐洲國家的軍事首長已完成對烏克蘭軍事選項研擬，將提交各自國家安全顧問審酌。消息人士透露，選項包括派歐洲部隊，由美國負責指揮和管制。

    美國總統川普矢言根據終結俄羅斯在烏克蘭戰爭的任何協議，幫助保護烏克蘭。路透社先前曾報導，美國和歐洲軍事規劃人員已經開始就衝突後烏克蘭安全保障進行探索。

    美國軍方在聲明中指出：「這些選項將會分別提交各國國家安全顧問，於持續進行的外交工作中妥予斟酌。」

    美國、芬蘭、法國、德國、義大利、英國、烏克蘭國防首長會議於19日至21日在華府召開。

    路透社率先報導將會提交各國國安顧問的計畫已經完竣。

    川普18日在高峰會中針對向基輔提供安全保障一事作出承諾，烏克蘭和歐洲盟友為之振奮，但諸多疑慮仍然沒有答案。

    官員曾表示，美國和歐洲規劃人員需要時間確認軍事上可行而且能夠被克里姆林宮接受的方案為何。

    消息人士告訴路透社，其中一個選項是派遣歐洲部隊前往烏克蘭，但是由美國負責指揮和管制。

    為了有助於達成和平協議，西方要求北大西洋公約組織（NATO）國家能部署軍隊，俄羅斯外交部已經排除這個選項。

    川普曾經公開排除對烏克蘭部署美軍，不過19日似乎又為美國以其他方式進行軍事參與敞開大門。

    美國可能以各種方式進行空中支援，包括對烏克蘭提供更多防空系統，以及一個由美國戰鬥噴射機執行的禁航區。1140822

