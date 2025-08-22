英法日21國怒吼！要以色列撤回約旦河西岸造鎮計畫

以色列批准在其佔領的約旦河西岸推動造鎮計畫，引發國際譁然。（路透檔案照）

2025/08/22 00:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列批准在其佔領的約旦河西岸推動造鎮計畫，引發國際社會譁然。包括英國、法國在內的21個國家，21日簽署一份聯合聲明，譴責以色列此舉「不可接受，而且違反國際法」，要求立即撤回。

約旦河西岸的以色列軍方民政管理局（Civil Administration），20日批准位於耶路撒冷以東的E1地區屯墾計畫，將在佔地12平方公里的區域興建3400戶住宅。國際社會此前已強烈警告，該計畫將威脅到巴勒斯坦建國的可行性。

這份由英、法、義大利、加拿大與澳洲等多國外交部長簽署的聲明強調，「我們強烈譴責這項決定，並要求立即撤回。」

比利時、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙與瑞典等國，也簽署這份聲明，歐盟執委會副主席兼外交暨安全政策高級代表卡拉斯也在列。

聲明提到，鼓吹這項計畫的以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）曾表示，E1屯墾計畫「將使『兩國方案』胎死腹中，因為它會分割任何未來的巴勒斯坦國，並限制巴勒斯坦人進入耶路撒冷。」

各國外長指出，「這對以色列人民沒有任何好處」，反而會破壞安全，助長更多暴力與動盪，「讓我們離和平更加遙遠。」而以色列政府仍有機會阻止E1計畫推進。

自1967年以來，以色列在約旦河西岸的所有屯墾區，即使獲得特拉維夫許可，在國際法下仍被視為非法。

治理約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（PA）已強烈抨擊這項計畫，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也提出批評。

英國21日還召見以色列駐英大使霍托夫利（Tzipi Hotovely）表達抗議。英國外交部在一份聲明中表示，這項屯墾計畫一旦付諸實施，將公然違反國際法，並將未來的巴勒斯坦國一分為二，從根本上破壞兩國方案。

