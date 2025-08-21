最後淨土拉警報！ 觀光人潮讓重金屬微粒飆10倍 南極融雪速度加快

造訪南極大陸的觀光客。（法新社檔案照）

2025/08/21 23:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕南極旅遊近年愈加熱門，不過科學家警告，觀光人潮和研究活動增加，正加劇污染，使這處地球淨土除了受人為導致的氣候變遷影響，又面臨另一重大打擊。

《法新社》21日報導，這份在《自然永續》（Nature Sustainability）期刊發表的研究指出，在南極已有人類活動的區域，含重金屬的細懸浮微粒濃度，比40年前高10倍。此一變化發生的同時，每年造訪南極的觀光客人數也正在增加，根據國際南極旅遊組織協會（IAATO）資料，過去20年，每年南極觀光客已從2萬人，暴增到12萬人。

報告表示，「南極的人類活動增加，挑起對化石燃料燃燒產生污染物的擔憂，包括來自船隻、飛機排放物，以及相關支援基礎設施」；搭載觀光客的船隻採用的化石燃料，正是含有鎳、銅、鋅、鉛等重金屬的細懸浮微粒來源。

研究參與者、荷蘭格羅寧根大學科學家柯戴羅（Raul Cordero）說，在觀光客頻繁到訪的區域，污染微粒的存在使得融雪速度更快，「一名觀光客就可能造成約100噸的積雪加速消融」。

這項由智利、德國等國學者參與的研究，花了4年時間走訪南極約2000公里測量污染情況。柯戴羅指出，重金屬微粒的存在，也因科學考察活動而增加，長時間停留南極的研究計畫，造成的環境衝擊，可能是單一旅客的10倍。

報告指出，儘管南極環境保護已有「有意義的進展」，包括禁用高污染的重燃油，以及旅遊業使用油電混合動力船隻，但是「我們的研究結果呈現出，還有許多仍待努力」，以減少人類對南極造成的負擔，包括加速改用可再生能源，並大幅減少化石燃料的使用。

走在南極半月島的一群觀光客。（法新社檔案照）

南極的企鵝寶寶。（法新社）

