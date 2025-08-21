牽制共軍 美日9月軍演 石垣島首度部署新型反艦防空系統

日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊預定9月舉行規模破紀錄的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習，美軍的兩套最新反艦、防空系統「NMESIS」與「MADIS」，將在這次演習中首次部署於鄰近台灣的沖繩縣石垣島。圖為美國陸戰隊於菲律賓「肩並肩」演習期間，在甘提歐奎海軍基地部署MADIS Mk1反無人機防空系統。（圖：美國國防部）

2025/08/21 21:13

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊預定9月舉行規模破紀錄的「堅毅之龍」（Resolute Dragon）聯合演習，日媒報導，美軍的兩套最新反艦、防空系統「NMESIS」與「MADIS」，將在這次演習中首次部署於鄰近台灣的沖繩縣石垣島。這如同4月在菲律賓進行的美菲「肩並肩」（Balikatan）演習翻版，都是在鄰近台灣的戰略要道上進行演練，牽制共軍海空力量的進出。

NMESIS（海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統）是一種無人化高機動反艦飛彈系統，搭載的核心武器「海軍打擊飛彈」（NSM），射程達185公里以上，特點是低空掠海、匿蹤設計，能精準攻擊中大型艦艇，專門用於拒止敵艦接近。駐紮於沖繩金武灣漢森營的美國陸戰隊第12濱海作戰團（MLR），預定在明年3月前部署6套NMESIS系統。

MADIS（陸戰隊整合防空系統）是美軍最新銳的低空反無人機系統，用來專攻巡弋飛彈、無人機等低空攻擊的裝備。MADIS安裝於四輪驅動的「聯合輕型戰術輪車」（JLTV）上，通常採雙車編組，一輛負責動能攔截，另一輛負責雷達預警和指揮。

NMESIS與MADIS的特色都具有高度機動性，可說是專為「島嶼機動部署」設計的系統。一個負責反艦、一個負責防空，雙方透過「指揮控制戰術管理和通訊網路」（C2BMC）共享資訊，MADIS還可保障NMESIS與部隊，不受空襲或無人機群的飽和攻擊。

這2套系統將在9月11日登場的日美「堅毅之龍」聯合演習中登場，綜合日媒報導，演習期間可能會首次同時被部署於鄰近台灣的石垣島。

在被稱為日本「西南防衛鐵三角」的宮古島─石垣島─與那國島狹窄島鏈上，MADIS與NMESIS的結合，將對宮古海峽與台灣東方海域進出之中國艦隊形成壓制，讓「第一島鏈封鎖」更具實戰可信度。也代表美軍在日本島嶼能建立「反艦+防空」一體的島嶼拒止據點。

另一方面，MADIS可與自衛隊的03式地對空飛彈（部署於與那國島）、12式陸基反艦飛彈及陸上自衛隊水陸機動團的島嶼防衛戰術結合，驗證跨國火力管制與感測器共享，這對美日聯合防空進入新階段具有指標性的意義。而具有高度機動、隱蔽，適合「快打快走」的NMESIS，則可與自衛隊的增程型12式陸基反艦飛彈互補。

美軍今年4月與菲律賓舉行「肩並肩」聯合演習，同樣把NMESIS與MADIS兩套系統搬上演習的舞台，NMESIS被部署於呂宋島北部，這裡也是鄰近台灣，位於巴士海峽與台灣海峽南口。而石垣島則是位於宮古海峽與台灣東方海域，兩者都是共軍艦隊的戰略要道。兩項演習都是直接將菲律賓與日本的本土防衛和台海安全掛鉤。

兩場演習共同特色都是在島嶼據點上，測試小規模部隊快速進駐、建構拒止火力。這也顯示了美軍透過「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，在日本西南群島、台灣周邊、南海與菲律賓群島，建立拒止網絡的動作可說是愈來愈具體。

