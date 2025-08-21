為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    保育勝利！極危百歲象龜首次當媽 16隻珍稀寶寶初亮相

    費城動物園剛出生的象龜寶寶20日首次亮相。（美聯社）

    費城動物園剛出生的象龜寶寶20日首次亮相。（美聯社）

    2025/08/21 20:35

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國費城動物園20日以貴賓級待遇，介紹16名寶寶亮相。這批「嬌客」是「西聖克魯斯加拉巴哥象龜」（Western Santa Cruz Galapagos tortoise）幼龜，為園內一隻年約百歲的母象龜首次成功生下的後代。這批寶寶的誕生，被視為是保育這種極度瀕危物種的一場勝利。

    《美聯社》20日報導，這16隻象龜是費城動物園的西聖克魯斯加拉巴哥象龜「媽咪」（Mommy）所生，在牠們孵化過程中全程守護的動物照顧團隊，20日捧著這些珍貴的小象龜亮相，園方表示，小象龜食慾良好，正在穩定地成長。

    「媽咪」1932年就住進該動物園，但是一直未生下後代，直到將近5年前，園方引進另一隻同物種的雄龜「阿布拉索」（Abrazzo）後，去年11月產了16顆蛋，今年初起分批孵化，共成功生下7隻雌寶寶、9隻雄寶寶。

    這也是費城動物園成立150年來，首次有瀕危象龜繁殖成功。這兩隻象龜估計都年約百歲，被視為對該物種存續具有寶貴的遺傳價值。

    西聖克魯斯加拉巴哥象龜是加拉巴哥群島（Galapagos）7座島上現存13種原生象龜之一，也是當中體型最大的一種，據信最長可活200年。該動物園兩棲爬蟲館主任奧古斯丁（Lauren Augustine）說：「現在有了牠的後代，希望這個自1932年以來一直在這裡的動物，在我們這裡再延續另外100年。」

    費城動物園16隻西聖克魯斯加拉巴哥象龜寶寶初登場：

    極度瀕危物種「西聖克魯斯加拉巴哥象龜」有了生力軍。（美聯社）

    極度瀕危物種「西聖克魯斯加拉巴哥象龜」有了生力軍。（美聯社）

    百歲新手「爸媽」：費城動物園的百歲象龜「媽咪」（左）、「阿布拉索」（右）。（美聯社）

    百歲新手「爸媽」：費城動物園的百歲象龜「媽咪」（左）、「阿布拉索」（右）。（美聯社）

