就是狂！中國130公斤男子砸「重金」 包9轎夫抬轎登峨眉山

中國一名體重約130公斤的男子，包下9名轎夫抬轎往返42公里的峨眉山風景區。（圖擷取自微博）

2025/08/21 20:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川峨眉山風景區近日上演特殊場景，一名體重約130公斤的男子，為登上半山腰的「財神店」，豪氣包下9名轎夫抬轎，往返全程42公里，耗時約10小時，支付金額約新台幣9萬元，吸引不少遊客圍觀，並直呼「豪橫」。

據《極目新聞》報導，參與此次服務的轎夫方男表示，這趟行程8月15日展開，男子事先聯繫訂位，表明自己體重約130公斤，打算乘坐滑竿上山。由於體型過於魁梧，原先準備的兩頂滑竿都無法承載，最後緊急調來一頂特製的大轎子，才讓男子勉強就位。

請繼續往下閱讀...

考量重量與安全因素，轎班臨時安排9人，分為4人一組輪替抬轎，另有1人負責在前方開路。方姓轎夫指出，單程距離約21公里，從山腳抬至半山腰花了近6小時，整趟往返下來共計約10小時。

方姓轎夫笑說，男子性格十分開朗，沿途不僅跟著轎夫喊號子，還熱情與其他遊客互動，引來眾人拍照圍觀。男子當晚選擇留宿山上，隔天再被抬下山，過程中雖然遇到下雨，他仍豪邁表示不需要撐傘。

完成行程後，男子除了支付原先約定的新台幣9萬元，還大方地額外給每位轎夫約新台幣425元的小費。

據了解，峨眉山景區的滑竿體驗通常為短程3公里，往返收費約480元人民幣（約新台幣2000元），像這種全程客製化的大訂單極為罕見。多名當天登山的遊客在社群平台分享現場畫面，形容4人輪抬、眾人隨行的隊伍「壯觀又豪氣」。

方姓轎夫還透露，男子已表示計畫明年5月後再訪峨眉山，他也答應屆時會準備更大的轎子，讓他「坐得更舒服」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法