英國王儲威廉王子要搬新家 白金漢宮未來角色蒙陰影

英國王儲威廉王子一家，未來長居的新家所在地溫莎大公園。（法新社檔案照）

2025/08/21 18:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國王儲威廉王子與王妃凱特一家，將搬進位於王室擁有的溫莎大公園一棟18世紀8房「森林別莊」（Forest Lodge），這項消息傳出，引發外界對白金漢宮未來地位的揣測。

《法新社》21日引述英國《太陽報》報導，消息人士透露，威廉王子夫婦將這個新家視為「永久居所」，並且為此自掏腰包支付修繕、搬家和租金費用。肯辛頓宮僅向法新社證實，「威廉王子一家將於今年稍晚搬遷」，未多透露細節。

消息人士說，威廉王子這次搬入新宅居住，也與凱特去年罹癌接受治療後，夫妻希望展開「新生活」有關，威廉與凱特的三個孩子、12歲的喬治王子、10歲的夏綠蒂公主以及7歲的路易王子，都在新家附近的一所學校就讀。

不過，這名英國王位繼承人一家選擇長居溫莎，卻為白金漢宮的未來角色蒙上陰影。自1837年起，白金漢宮就一直是英國君主的倫敦正式官邸，也是國際知名的王室象徵，歷代君主以此作為對外展示王權的舞台。

王室事務評論家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）直言：「如果白金漢宮被邊緣化，將是一場災難。它是代表性的建築，全世界知名，且唯有（美國）白宮可與之相提並論」。

目前白金漢宮正在修繕，預計要2027年才能完工，因此，英國國王查爾斯三世現在並未居住於此。儘管官方表示，一旦修繕完成，查爾斯三世就將以白金漢宮為其倫敦住所，但是眾所周知，他偏好2003年以來長住的克萊倫斯宮（Clarence House）。和查爾斯一樣，據稱威廉王子也希望將白金漢宮向觀光客開放、舉辦公開活動。威廉王子和凱特王妃也另有如位於王室山均漢姆堡（Sandringham）的渡假屋安默堡（Anmer Hall）等別處房產。

費茲威廉斯說，白金漢宮會一直扮演關鍵角色，「不論威廉與凱特是否真正住在那，都絕對必須維持其君主制中心的地位」。

《每日郵報》專欄作家普拉特爾（Amanda Platell）警告，若未來的國王選擇長住在溫莎，而鮮少在白金漢宮露面，恐使年輕世代對君主制的支持度進一步下滑。去年「輿觀」（YouGov）一份民調顯示，18到24歲的英國年輕人，僅35%希望維持君主制。普拉特爾說：「我擔心，一位長期待在森林別莊的『兼職國王』⋯⋯只會加速流失其子民的支持。」

威廉王子一家出席王室活動，在白金漢宮陽台上向民眾揮手致意。（美聯社檔案照）

白金漢宮一直是英國君主的象徵。（路透檔案照）

