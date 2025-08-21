回顧司法的溫度！網紅法官卡普里奧辭世 五大經典案件再看一次

美國羅德島州普羅維登斯法院退休首席法官卡普里奧今天傳出因罹患癌症，於88歲高齡辭世。（美聯社資料照）

2025/08/21 19:11

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國羅德島普羅維登斯前市政法官卡普里奧（Frank Caprio）因胰臟癌於美國時間20日（台灣時間21日）辭世，享壽88歲。他主持節目《Caught in Providence》，以幽默、溫情處理交通違規與小額案件，傳遞「司法可以有人性」的理念爆紅，YouTube觀看次數突破億次，感動全球數百萬粉絲，被稱為「世界上最友善法官」。以下精選最具代表性的五大案例，回味那份人性光輝，感受他的司法溫度。

1. 獨自養育四孩的單親媽，13張罰單法院撤銷

一位獨自撫養4名孩童的單親媽媽因沒及時更新車輛註冊資料，車牌被註銷，車子卻依舊停放在原位，短短時間就累積了13張違停罰單。她站在法庭上，語氣充滿無助哽咽地說：「我只是努力撐起一家，但每天都累到快撐不下去。」

卡普里奧起初嚴肅提醒：「再累也不能拿孩子當藉口，不能讓這些罰單壓垮你對家庭的責任。」隨後，他動用來自德州一位匿名善心人士的捐款，幫她繳清所有罰款、取回車子，最後溫柔叮囑：「繼續當個好媽媽，讓孩子看到妳的堅持。」這場「先嚴後愛」的司法畫面，讓許多網友看得紅了眼眶，直呼司法原來可以這麼有人情味。

2. 96歲父親超速載病子 法官一句話撤銷罰單

高齡96歲的Victor Colella因超速被攔下，原因只是想載患病的兒子去抽血檢查。庭上聽完老先生的解釋後，卡普里奧法官立刻露出心疼的神情，溫柔地說：「像您這樣盡責的父親，不該因為照顧孩子而被罰，您是真正的美國精神象徵。」隨即撤銷罰單。

幾年後，卡普里奧更親自現身Victor的百歲生日派對，送上蛋糕與祝福，將法律與人情緊密連結，成為網友津津樂道的經典故事。

3. 誠實的少年 一頓培根早餐

一名父親因違停出庭，帶著小兒子一同站上法庭。卡普里奧（Frank Caprio）法官親切地請小男孩幫爸爸作決定，選擇支付90美元罰款、減至30美元，或完全撤銷。小男孩猶豫片刻後，童言童語地說：「我喜歡培根（I love bacon）。」卡普里奧隨即笑著宣布撤銷罰單，條件是父子倆去吃一頓培根早餐，法庭頓時充滿溫馨笑聲。

卡普里奧隨聲附和地笑道：「既然你也喜歡培根，那我們就撤銷罰單，但條件是你爸爸必須帶你去吃個美好早餐。」庭內因此爆出溫暖笑聲，更讓所有在場者感受到司法中的理解與關懷。

4. 母親痛失愛子 法官撤銷罰款給予希望

一位母親因為痛失孩子，陷入生活困境，接連累積多張罰單。卡普里奧在庭上安靜傾聽，柔聲說：「我知道這段時間很不容易，但請妳相信自己，總有一天可以重新站起來。」

他當場撤銷部分罰款，並減輕剩餘負擔，給了這位母親重新出發的力量。這段影片被許多外媒轉載，網友紛紛留言：「這才是法律該有的樣子。」

5. 停車只差兩秒 法官笑著撤銷罰單

一名女子因為提前2秒進入停車格而被開單，卡普里奧聽完時間紀錄後，忍不住笑出聲，說：「法律不該跟常理對抗，這罰得也太不合理了。」隨即撤銷罰單。

這段影片意外爆紅，許多觀眾笑稱這是「司法幽默」的最佳示範，也讓卡普里奧的暖心判決在全球迅速傳開。

