核盾牌是利劍！ 因應「龐大威脅」 俄再提核嚇阻力

俄羅斯試射環洲際飛彈。（法新社檔案照）

2025/08/21 17:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國營核子企業（Rosatom）執行長李卡契夫（Alexei Likhachev）21日表示，俄國需要強化其「核盾牌」，因應當前面臨的「龐大威脅」。

《路透》21日引述俄新社（RIA）的報導，李卡契夫表示，「現在，當前地緣政治情勢，是對我國之生存構成龐大威脅的時刻，因此，核盾牌同時也是一把利劍，是我國主權的保障，我們今天了解到，未來幾年這面核盾牌應該持續改進」。

請繼續往下閱讀...

美國和俄羅斯都正在升級其核武庫，包括用於偵測、攔截來襲核飛彈的系統，在此同時，中國也大幅擴張其核武，規模已遠超過英國、法國。

根據美國「科學家聯盟」（FAS）研究，俄羅斯目前庫存與部署的核彈頭數量大約4300枚，美國約3700枚，兩國合計占全球核武數量的約87%；其次依序為中國的約600枚、法國290枚、英國225枚、印度180枚、巴基斯坦170枚、以色列90枚與北韓50枚。

美國總統川普今年5月公布「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫構想，旨在攔截飛彈、高超音速武器和巡弋飛彈等多種威脅，封鎖來自俄羅斯和中國的威脅。不過多名軍事專家都認同，沒有一套防禦網能攔下所有飛彈，尤其面對像莫斯科或者華府這等核武數量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法