自民黨普發2萬日圓政見面臨跳票 石破茂信用亮紅燈

2025/08/21 17:22

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本自民黨在參院大選中提出選舉公約，將對全國民每人發放2萬日圓（約合台幣4200元）現金，以做為因應高物價新對策，但因執政聯盟大選失利，這項政見可能跳票，日本網路也開始出現梗圖，問何時才能領到2萬日圓。

因應高物價問題對策，是這次參院大選中各政黨互別苗頭的主要議題之一，面對主要在野黨提出減稅要求的攻勢，自民黨以發放現金進行對抗。

主要是對全國人民每人發放2萬圓現金，並對住民稅非課稅的大人與所有兒童加碼2萬圓，換句話說最多可以領到4萬圓。自民黨在7月公布的參院選舉公約中，正式納入這項政見。

現金發放的政見從草擬之初，就遭到質疑是為了勝選的「大撒幣」，尤其首相石破茂挑在6月13日東京都議會選舉公告日，宣布每人將發放2萬圓現金，更啟人疑竇。日本經濟新聞在6月就現金給付進行民調顯示，有82%受訪者認為對於因應高物價不具效果。

7月20日舉行的參院大選，結果在選舉中主張，將消費稅從10%降為5%的國民民主黨，以及主張分階段廢止消費稅的參政黨，議席大幅成長，其他在野黨也都提出減稅的相關政見。唯一未提出減稅政見的自民公明執政聯盟慘遭滑鐵盧，參院議席大幅流失未能過半。

自公執政聯盟雖仍是眾院兩院的國會最大黨，但面臨史上第一次在眾參兩院同時未過半的局面，在朝小野大的情況下，要推動政策和預算案，都得看在野黨的臉色。

日本政府和執政黨計劃在秋季舉行的臨時國會，提出2025年度追加預算案，以支持經濟對策。原本應會納入這次追加預算的2萬圓現金發放政策，如果沒有在野黨的配合將很難通過，但目前朝野對於共識的達成毫無進展。日經報導，執政黨傾向修改全國一律發放的方案，而是僅對特定的對象進行發放，但提高發放金額。

選後拒絕為敗選承擔下台責任的石破茂，遭到各方批評，現在又因現金發放卡關，再次面臨信用掃地的局面。

