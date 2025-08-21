為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    不滿護髮素被女友偷用 英國女護理師狠「加料」被判刑

    女性梳頭髮，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    女性梳頭髮，示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/08/21 17:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名34歲女護理師凱特（Kate Atherton）因不滿同居女友私用自己的護髮素，竟惡意在瓶內加入脫毛膏，導致對方嚴重掉髮，受害者憤而提告，法官痛斥凱特行為「卑劣又惡毒」，最終判處12個月徒刑（緩刑18個月），並須進行義務勞動及心理輔導，同時賠償受害者1500英鎊（約新台幣6萬元）。

    綜合外媒報導，英國普雷斯頓（Preston）皇家法院15日宣判一起案件凱特與交往四年的女友同居，因不滿對方常偷用自己購買的護髮素，竟趁瓶內剩下一半時，偷偷倒入大半瓶脫毛膏混合。受害者在不知情的情況下長期使用，頭髮逐漸大量脫落，甚至面臨剃光頭的危機，身心受到重創。

    直到後來才揭發是枕邊人下的毒手，受害者震驚憤怒並決定提告。庭審過程中，凱特與友人炫耀惡作劇的錄音檔也曝光，「我把護髮素倒掉一半，加了脫毛膏，她一用就會掉一堆頭髮。」

    受害者在法庭上情緒崩潰表示，與凱特交往四年，如今不僅要面對掉髮、醫療與接髮的花費，更失去對人際關係的信任，甚至害怕凱特將持續糾纏，對未來充滿恐懼。

    普雷斯頓皇家法院法官諾爾斯（Graham Knowles KC）痛批，凱特的行為卑劣且惡毒，不僅破壞伴侶的身心健康，也嚴重違反信任。最終判處其12個月有期徒刑、緩刑18個月，並須完成250小時義務勞動與20天心理輔導課程，同時支付1500英鎊賠償金。

