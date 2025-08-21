中共慶祝西藏自治區成立60年 強調藏獨分離主義必敗

中國國家主席習近平20日親臨拉薩準備參加慶祝西藏自治區成立60年的相關活動。（美聯社）

2025/08/21 16:49

〔編譯張沛元／綜合報導〕在中國國家主席習近平親臨與會的見證下，中國21日在建於17世紀的拉薩市布達拉宮前舉行西藏自治區成立60週年的慶祝活動，與會者除了大力推崇中共的治藏政績，也不忘強調打擊當地分離主義。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在布達拉宮廣場上對約2萬名揮舞旗幟的西藏各族各界幹部群眾致詞時，大讚中共入藏後對這塊位於喜馬拉雅山腳下的偏遠地區的經濟發展的貢獻，「西藏自治區60年的輝煌成就充分證明，只有在中國共產黨領導下，堅持中國特色社會主義道路，堅持民族區域自治制度，堅持新時代黨的治藏方略，才能實現西藏的繁榮進步、開創西藏的美好未來，才能讓西藏各族人民過上幸福安康的新生活。」

王滬寧也不忘強調必須打擊分離主義，「西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分，西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉，一切分裂祖國、破壞西藏穩定的圖謀都註定失敗！」

北京當局數十年來在西藏的鎮壓行動，包括囚禁僧侶與拆毀寺廟，大抵上已抑遏住當地的反中共勢力。

在1951年，即中共在國共內戰中取勝並控制全中國2年後，解放軍佔領西藏，稍後於1965年成立西藏自治區。

布達拉宮是歷代達賴喇嘛的住所，直到現任達賴喇嘛於1959年出逃前往印度， 現為當地熱門旅遊景點。西藏精神領袖達賴喇嘛日前才過90歲生日，目前仍流亡印度。

21日發布的照片顯示，中國國家主席習近平20日搭機飛抵達西藏時，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（披掛哈達的拍手眼鏡男）跟隨其後。（歐新社）

