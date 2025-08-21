為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國視周邊國家為「朝貢國」 美學者羅蘭德：降低貿易依賴是上策

    美學者警告，中國以「現代版朝貢」制度管理周邊國家。（法新社）

    美學者警告，中國以「現代版朝貢」制度管理周邊國家。（法新社）

    2025/08/21 16:47

    〔編譯魏國金／台北報導〕韓國朝鮮日報21日報導，美國加州大學柏克萊分校教授羅蘭德（Gerard Roland）警告，「中國將自己視為世界中心，將周邊國家視為朝貢國」，在此情況下，降低對中國的貿易依賴，採取「去風險」（derisking）戰略才是上策。

    報導指出，羅蘭德19日受邀在韓國統一與分享財團及首爾大學國家未來戰略院共同主辦的論壇發表演說指出，「中國就像清朝透過朝貢管理周邊國家一樣，試圖利用貿易優勢建立經濟從屬關係」。

    他說，「隨著經濟影響力增大，中國試圖像過去一樣通過（現代版）朝貢制度來管理周邊國家，中國將周邊國家分為一等、二等，排列出誰才是中國更親近的朋友」。

    他提到，澳洲要求對新冠病毒起源展開獨立調查時，中國限制了對澳洲產品的進口，開始進行經濟報復。立陶宛因設立「台灣代表處」而遭中國的經濟報復，「越依賴中國，中國就越可能將貿易作為武器。韓國流行的『安全靠美國，經濟靠中國』的『安美經中』是非常簡單，且不應該的處理方式」。

    他補充，「越依賴中國，中國就越施壓。中國傾向把自己當作仁慈的父母，把小國看作子女。如果子女不聽話，就必須給他們『教訓』」。

    他說，中國對不遵循「現代版朝貢」關係的國家，「動用武力是最後手段。中國的主要影響力在於經濟實力。成為朝貢國後，應避免引起中國的反感，有時甚至會被迫去做中國希望自己去做的事」。

    他建議韓國，降低對中國的貿易依賴，「要像歐洲國家那樣『去風險化』。貿易本身是好事，但如果過度依賴某個國家，就可能成為對方的政治武器」。

    對於美中競爭問題，他說，「在美中競爭中，中國正贏過美國。但這並非因為中國自身實力強大，而是因為川普的自毀性政策。川普正在讓國家行政體系，倒退成為對個人的忠誠體系。這種民主主義的弱化，對中國來說是相對有利的」。

    他預測，「川普主義」將讓世界陷入混亂，「在混亂的國際秩序下，與英國及歐盟等中堅國家合作才是現實的戰略」。

