泰柬邊境傳爆炸 泰軍稱「柬兵踩自家地雷」、柬方否認

2015年，柬埔寨士兵駐守在泰柬邊境的塔桂寺（Ta Kwai temple）。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境爭議不斷的塔桂寺（Ta Kwai temple）再度發生爆炸。泰國軍方昨（20）日晚間表示，爆炸是柬埔寨士兵誤踩自家地雷所致，並指控對方違反停火協議；柬方則反駁，指責泰國藉題發揮，企圖營造受害者形象。

綜合外媒報導，爆炸發生於泰國素林府塔桂寺遺址。泰國軍方強調，並非遭柬方攻擊，而是一名柬埔寨士兵踩中PMN-2型地雷。泰媒更指出，早在上月底，柬媒拍攝士兵合影時，就可見地雷蹤跡。

不過，柬埔寨地雷管理局副局長黎德（Ly Thuch）反駁，指責泰國「利用地雷問題塑造受害者角色」，並稱相關傷亡地點可能是內戰遺留的舊戰場，而非新埋設的地雷。他強調柬方並未布新雷，同時警告泰軍切勿越界，否則恐觸發更多舊地雷。

泰國軍方則重申，7月28日休戰生效前，柬方已在邊境大量設置地雷，阻止泰軍接近塔桂寺；而8月7日雙方才在馬來西亞停火會談中承諾，不得推進部隊或巡邏隊接近對方陣地。

根據泰方數據，自7月16日以來，已有13名泰國士兵在5起地雷爆炸中受傷，其中5人截肢。8月1日至9日，泰國掃雷中心（TMAC）共在邊境回收384件未爆彈藥，包括火箭彈、炮彈及迫擊炮彈。

泰國本周更在一名柬埔寨士兵遺棄的手機中，發現疑似設置地雷的紀錄，地點位於四色菊省的普瑪瓜地區。諷刺的是，泰國與柬埔寨皆為禁雷公約《渥太華條約》的簽署國，理應全面禁止使用反人員地雷。

