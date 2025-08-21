為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰柬邊境傳爆炸 泰軍稱「柬兵踩自家地雷」、柬方否認

    2015年，柬埔寨士兵駐守在泰柬邊境的塔桂寺（Ta Kwai temple）。（歐新社）

    2015年，柬埔寨士兵駐守在泰柬邊境的塔桂寺（Ta Kwai temple）。（歐新社）

    2025/08/21 16:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境爭議不斷的塔桂寺（Ta Kwai temple）再度發生爆炸。泰國軍方昨（20）日晚間表示，爆炸是柬埔寨士兵誤踩自家地雷所致，並指控對方違反停火協議；柬方則反駁，指責泰國藉題發揮，企圖營造受害者形象。

    綜合外媒報導，爆炸發生於泰國素林府塔桂寺遺址。泰國軍方強調，並非遭柬方攻擊，而是一名柬埔寨士兵踩中PMN-2型地雷。泰媒更指出，早在上月底，柬媒拍攝士兵合影時，就可見地雷蹤跡。

    不過，柬埔寨地雷管理局副局長黎德（Ly Thuch）反駁，指責泰國「利用地雷問題塑造受害者角色」，並稱相關傷亡地點可能是內戰遺留的舊戰場，而非新埋設的地雷。他強調柬方並未布新雷，同時警告泰軍切勿越界，否則恐觸發更多舊地雷。

    泰國軍方則重申，7月28日休戰生效前，柬方已在邊境大量設置地雷，阻止泰軍接近塔桂寺；而8月7日雙方才在馬來西亞停火會談中承諾，不得推進部隊或巡邏隊接近對方陣地。

    根據泰方數據，自7月16日以來，已有13名泰國士兵在5起地雷爆炸中受傷，其中5人截肢。8月1日至9日，泰國掃雷中心（TMAC）共在邊境回收384件未爆彈藥，包括火箭彈、炮彈及迫擊炮彈。

    泰國本周更在一名柬埔寨士兵遺棄的手機中，發現疑似設置地雷的紀錄，地點位於四色菊省的普瑪瓜地區。諷刺的是，泰國與柬埔寨皆為禁雷公約《渥太華條約》的簽署國，理應全面禁止使用反人員地雷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播