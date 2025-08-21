澤倫斯基：烏克蘭先有安全保障才見普廷 可選在瑞士、奧地利或土耳其

烏克蘭總統澤倫斯基（右）說，烏克蘭要先獲得安全保障，他才願意與俄羅斯總統普廷（左）會面。（法新社檔案照）

2025/08/21 16:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，他可以與俄羅斯總統普廷會面，但只有在烏克蘭獲得安全保障後才見；此外，他還提到「普澤會」的地點可以是瑞士、奧地利或土耳其。

澤倫斯基說：「我們希望在7到10天內就安全保障架構達成共識。然後基於此一共識，我們計劃舉行三方會晤。」三方會晤意指除了俄烏元首普、澤二人，還有美國總統川普。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基還對媒體提及「普澤會」的可能地點，「瑞士、奧地利——我們同意…對我們來說，土耳其是北約組織（NATO）成員國，也是歐洲的一部分。我們並不反對。」

此前據傳普廷曾建議在莫斯科與澤倫斯基會面，但遭澤倫斯基拒絕；若干歐洲國家則表示，願意成為舉辦「普澤會」的地點，其中土耳其先前曾辦過俄烏和談，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也與普廷關係良好。

此外，另一個北約組成員國匈牙利也一度被傳可能是「普澤會」地點，然因匈牙利總理奧班（Viktor Orban）是明顯挺俄親普人士，被視為在此辦「普澤會」恐有欠公允。

