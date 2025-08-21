為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    泰國警方查獲700公斤冰毒 企圖「偽裝榴槤」走私到台灣

    泰國清邁警方18日外出巡邏，在一輛車上搜出28個印有「榴槤」字樣、裝著搜總計700公斤重冰毒的麻袋。（圖擷取自「Xสำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB」臉書粉專）

    泰國清邁警方18日外出巡邏，在一輛車上搜出28個印有「榴槤」字樣、裝著搜總計700公斤重冰毒的麻袋。（圖擷取自「Xสำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB」臉書粉專）

    2025/08/21 17:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日查獲一宗毒品走私案，清邁警方18日凌晨外出巡邏期間針對一輛古銅色皮卡車進行攔檢，並從車上28個印有「榴槤」字樣的麻袋，搜出總計700公斤重、被刻意壓成磚塊狀的甲基安非他命（冰毒）。警方懷疑車上男駕駛疑似是跨境毒品走私行動的關鍵人物，不過目前並未將其身分公開。

    綜合外媒報導，根據泰國肅毒委員會（ONCB）最新通報，這已是走私者在當地第6次，使用印有榴槤標誌包裝毒品進行走私。委員會祕書長拉克布恩（Panurat Lakboon）指出，最新查獲的這批冰毒源頭來自緬甸仰光，透過走私經過泰國、印尼，最終運往的目的地為台灣，「這再次證明，國際毒品集團在本區的規模與精密運作。」

    泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）為此事親自召開記者會，宣布重大毒品掃蕩行動的成果，同時承諾將加強禁毒工作，「毒販必須依法究辦，吸毒者則要接受戒戒治，才能讓這些人力資源回歸國家。我們會在這方面持續進行努力，這次絕對不會只是一時之舉」，另外強調，東南亞各國執法單位應合作，才能摧毀跨境毒品網絡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

