「玲玲」颱風登陸九州 日本氣象廳急發土砂災害特報、龍捲風警報

2025/08/21 16:53

首次上稿 16:07

更新時間 16:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第12號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名）今（21日）早在日本九州近海生成，並於今當地時間下午5點（台灣時間下午4點）登陸日本鹿兒島一帶，氣象廳針對當地發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報。

根據日本氣象廳觀測顯示，第12號颱風「玲玲」已於今下午5點的位置在北緯31.6度，東經130.3度，即位於日置市附近登陸，向東緩慢移動，即將登陸九州鹿兒島，日本氣象廳指出今晚起到明（22日）晚間可能出現「線狀雨帶」，恐出現破紀錄的短時強降雨，災害風險急劇增加。

氣象廳針對鹿兒島發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報；由於強降雨將導致山體滑坡風險增大，氣象廳發布土砂災害特別警報，鹿兒島縣的薩摩川內市發布緊急避難令，近9萬人必須撤離；日置市也宣布撤離4.5萬名高齡者。

同時也發布龍捲風注意報，提醒薩摩地區、種子島、屋久島地區目前正處於易發生龍捲風等強風的天氣狀況。請密切注意天空情況。如果出現積雨雲逼近的徵兆，例如閃電或風向突變，請採取安全措施，例如躲進堅固的建築物內。此外，還需注意落雷、冰雹和突發性暴雨。

