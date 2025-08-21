為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「玲玲」颱風登陸九州 日本氣象廳急發土砂災害特報、龍捲風警報

    「玲玲」颱風登陸日本鹿兒島一帶，氣象廳針對當地發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報。（圖擷自日本氣象廳）

    「玲玲」颱風登陸日本鹿兒島一帶，氣象廳針對當地發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報。（圖擷自日本氣象廳）

    2025/08/21 16:53

    首次上稿 16:07
    更新時間 16:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第12號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名）今（21日）早在日本九州近海生成，並於今當地時間下午5點（台灣時間下午4點）登陸日本鹿兒島一帶，氣象廳針對當地發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報。

    根據日本氣象廳觀測顯示，第12號颱風「玲玲」已於今下午5點的位置在北緯31.6度，東經130.3度，即位於日置市附近登陸，向東緩慢移動，即將登陸九州鹿兒島，日本氣象廳指出今晚起到明（22日）晚間可能出現「線狀雨帶」，恐出現破紀錄的短時強降雨，災害風險急劇增加。

    氣象廳針對鹿兒島發布土砂災害特別警報、大雨警報、洪水警報、龍捲風注意報等警報；由於強降雨將導致山體滑坡風險增大，氣象廳發布土砂災害特別警報，鹿兒島縣的薩摩川內市發布緊急避難令，近9萬人必須撤離；日置市也宣布撤離4.5萬名高齡者。

    同時也發布龍捲風注意報，提醒薩摩地區、種子島、屋久島地區目前正處於易發生龍捲風等強風的天氣狀況。請密切注意天空情況。如果出現積雨雲逼近的徵兆，例如閃電或風向突變，請採取安全措施，例如躲進堅固的建築物內。此外，還需注意落雷、冰雹和突發性暴雨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播