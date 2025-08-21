為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    緬甸外海規模5.4地震「曼谷也有感」 泰國民眾緊急撤逃到戶外

    緬甸南部外海在今（21）日上午發生規模5.4地震。（圖擷取自@ThaiEnquirer 社群平台「X」）

    緬甸南部外海在今（21）日上午發生規模5.4地震。（圖擷取自@ThaiEnquirer 社群平台「X」）

    2025/08/21 15:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸南部外海在今（21）日上午發生規模5.4地震，震央位於緬甸通瓦（Thongwa）約65公里處，震源深度約10公里，屬於極淺層地震。另據鄰近的泰國地震觀測部門表示，這起地震讓首都曼谷部分地區，也感受到明顯搖晃，引起當地居民緊急逃離大樓或其他建築物，目前尚未傳出任何災情。

    綜合泰媒報導，緬甸今上午發生地震後，泰國曼谷部分地區也有感搖晃，過程持續大約10秒鐘，讓當地民眾緊急離開所在建築物。另據住在帕亞泰地區（Phayathai）一座11層樓建築物高的民眾透露，地震發生當下，除了有感受到輕微的頭暈目眩感，還看到天花板上燈具在搖晃；另一棟12樓建築物的水箱水面泛起漣漪。

    報導指出，泰國目前並未傳出地震相關災情或是影響，不過當局仍在緊盯狀況，以及評估潛在的影響。

