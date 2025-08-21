美對烏安全承諾大縮水！ 五角大廈：僅扮演「最低限度角色」

美國國防部政策次長柯伯吉（見圖）據報導已明確向歐洲盟友表示，美國在烏克蘭安全保證中，將僅扮演「最低限度的角色」。（彭博資料照）

2025/08/21 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮峰會營造的樂觀氛圍僅維持不到數日，五角大廈隨即對歐洲盟友大潑冷水。報導指出，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）已在會談中明確傳達，在未來的烏克蘭安全保證中，美國將僅扮演「最低限度的角色」（a minimal role），此番表態為這場複雜的談判，揭開了艱難的序幕。

根據美國政治新聞媒體《Politico》 報導，柯伯吉的與會，本身就釋出強烈信號。他今年稍早主導的一份彈藥庫存審查，曾導致國防部赫格塞斯（Pete Hegseth）短暫凍結對烏克蘭的軍援，且他長期以來一直力主歐洲盟邦應為自身防衛承擔更多責任。

請繼續往下閱讀...

五角大廈發言人威爾遜（Kingsley Wilson）在一份聲明中證實，柯伯吉次長出席會議，是為了「傳達川普總統與赫格塞斯部長的指導方針」，並「確保討論能反映川普總統在此事上的公開聲明」。此言下之意，即川普「美軍不派地面部隊」的立場，就是華盛頓的最終底線。

在認清美方立場後，歐洲官員的態度也轉趨謹慎。一名歐洲官員坦言，本週的會議僅是一系列複雜談判與討價還價的「開端」（opening salvo）。另一名歐洲官員則表示：「主要的結論是，（和平協議） 不會進展得太快。」

儘管如此，北約 （NATO） 的軍事規劃已正式啟動。北約成員國的防長們預計將舉行視訊會議，討論具體的安全保證方案。一名北約官員表示，聯盟成員希望能提出「可行的計畫」，以供其政治領袖定奪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法