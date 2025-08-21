為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    力拚收支平衡！大阪世博進場人數昨突破1500萬人

    截至本月20日為止，2025年世界博覽會進場人數累計達1503.8萬人。（法新社資料照）

    截至本月20日為止，2025年世界博覽會進場人數累計達1503.8萬人。（法新社資料照）

    2025/08/21 14:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕截至本月20日為止，2025年世界博覽會（大阪關西世博或大阪世博）進場人數累計達1503.8萬人，在開幕第130天當天突破了1500萬人大關。

    日媒《共同社》報導，預計因會期接近尾聲，受到「不願錯過世博」的心理驅使，進場人數將持續增加。日本國際博覽會協會（萬博協會）提醒，即使已購買門票，預約日期和時間未必盡如人意，呼籲儘早來訪。

    萬博協會在開幕前預估普通訪客2820萬人，計劃透過門票收入支應8成以上的營運經費。2200萬人被視為實現盈利的大致基準線。

    目前，門票銷量已達到大致實現收支平衡的1800萬張。然而，包括災害發生導致支出增加等情況在內，仍可能發生變動，萬博協會秘書長石毛博行19日在記者會上強調，「對收支不可掉以輕心」。

    普通訪客人數在開幕第50天和第91天先後突破500萬和1000萬人。本月10至16日盂蘭盆節期間，單週進場人數達到100萬人以上，為開幕以來最多，持續穩步上升。預計隨著閉幕日期接近，包括已經購票但尚未進場的訪客在內，將呈現迅速增加的趨勢。

