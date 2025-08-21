為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    斯里蘭卡亂葬崗出土141具骷髏 還有奶瓶及童衣

    斯里蘭卡賈夫納持續進行的亂葬崗挖掘行動有最新發現。截至目前，已出土141具人類骨骸。（美聯社）

    斯里蘭卡賈夫納持續進行的亂葬崗挖掘行動有最新發現。截至目前，已出土141具人類骨骸。（美聯社）

    2025/08/21 14:50

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2025年8月，斯里蘭卡北部賈夫納（Jaffna）持續進行的亂葬崗挖掘行動有最新發現。截至目前，已出土141具人類骨骸，包括兒童遺骸。部分陪葬物品有奶瓶、童衣和嬰兒用品等。

    根據美聯社報導，這些事物是在賈夫納附近切馬尼（Tamil）地區，1塊預定建設火葬場土地上所發現的。工人於6月初施工時發現了人類骨骸，隨後專業團隊展開挖掘。

    為期9日的坑探中發現19具人類遺骸。根據6月提交給法院的報告，這些遺骸被淺埋於約1.5公尺深的土中，分佈零散且無秩序，顯示該地點可能是1處亂葬崗。

    自該地區被安全保護並宣佈為犯罪現場後，在165平方公尺的區域內共發現141具骸骨。其中約135具屍體沒有衣服，只有1套成人衣物被辨認出來。經檢驗，發現1具背著書包的骸骨屬於1名4至6歲女孩。

    此外還發現了幼兒洋裝、襪子和鞋子、小串珠手鐲和1個嬰兒爽身粉盒。

    死者身分、死亡原因和時間均不清楚。但許多人認為，受害者可能是在斯里蘭卡內戰期間失蹤的平民。內戰於1983年爆發，交戰雙方為爭取少數族裔獨立而戰。最終內戰於2009年結束。

    熱門推播