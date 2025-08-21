為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    一起玩10小時！ 芬蘭女遭男子闖入殺害 英國玩家即時聽到全程

    一名32歲芬蘭女子在自宅遭陌生男子闖入刺殺，孰料她恰巧正在玩線上遊戲，而英國網友竟「即時」聽到全程，隨後因為與女子一直無法聯繫轉而寄送電郵報案，當地警方隔日上門查看發現女子陳屍客廳，隨後追查男嫌犯案發逃逸後死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    一名32歲芬蘭女子在自宅遭陌生男子闖入刺殺，孰料她恰巧正在玩線上遊戲，而英國網友竟「即時」聽到全程，隨後因為與女子一直無法聯繫轉而寄送電郵報案，當地警方隔日上門查看發現女子陳屍客廳，隨後追查男嫌犯案發逃逸後死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    2025/08/21 15:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭警方近日揭露一起駭人案件，一名32歲芬蘭女子在自宅遭陌生男子闖入刺殺，孰料她恰巧正在玩線上遊戲，而英國網友竟「即時」聽到全程，隨後因為與女子一直無法聯繫轉而寄送電郵報案，當地警方隔日上門查看發現女子陳屍客廳，隨後追查男嫌犯案發逃逸後死亡。

    據《每日郵報》報導，當地媒體引述警方調查文件提及，不願具名英國男子與32歲芬蘭女子日前一起玩線上遊戲長達10小時左右，期間突然聽到有人使用磚頭砸破窗戶聲音，關切地詢問女玩家是否已將大門鎖上，隨後聽見入侵者以芬蘭語與女子交談，不久後鄰居也回報聽聞女子的尖叫聲。

    報導提及，英國男子試圖聯繫女子未果，焦急之下於4月23日清晨近5時寄信給當地警方報案。警方隔日在芬蘭東南部普馬拉（Puumala）這名女子的住處發現陳屍客廳，證實已遭殺害。

    當地警方追查發現，兇嫌案發後駕車北上約30英里至尤瓦（Juva），縱火燒毀一處穀倉，鄰居見火警上前查看，竟目睹男子從火場走出，隨後送醫搶救仍不治。

    負責調查刑事督察萊佩拉（Marfa Raipela）指出，兇嫌在案發前並無前科，與任何恐怖組織亦無關聯。調查顯示，嫌犯前1天從伊馬特拉（Imatra）的住所開車前往普馬拉，但並無特定目標，選中受害者住處，可能是因為該戶當時唯一亮著燈、且交通方便；由於嫌犯死亡，此殺人案已結案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播