一起玩10小時！ 芬蘭女遭男子闖入殺害 英國玩家即時聽到全程

一名32歲芬蘭女子在自宅遭陌生男子闖入刺殺，孰料她恰巧正在玩線上遊戲，而英國網友竟「即時」聽到全程，隨後因為與女子一直無法聯繫轉而寄送電郵報案，當地警方隔日上門查看發現女子陳屍客廳，隨後追查男嫌犯案發逃逸後死亡。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2025/08/21 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭警方近日揭露一起駭人案件，一名32歲芬蘭女子在自宅遭陌生男子闖入刺殺，孰料她恰巧正在玩線上遊戲，而英國網友竟「即時」聽到全程，隨後因為與女子一直無法聯繫轉而寄送電郵報案，當地警方隔日上門查看發現女子陳屍客廳，隨後追查男嫌犯案發逃逸後死亡。

據《每日郵報》報導，當地媒體引述警方調查文件提及，不願具名英國男子與32歲芬蘭女子日前一起玩線上遊戲長達10小時左右，期間突然聽到有人使用磚頭砸破窗戶聲音，關切地詢問女玩家是否已將大門鎖上，隨後聽見入侵者以芬蘭語與女子交談，不久後鄰居也回報聽聞女子的尖叫聲。

報導提及，英國男子試圖聯繫女子未果，焦急之下於4月23日清晨近5時寄信給當地警方報案。警方隔日在芬蘭東南部普馬拉（Puumala）這名女子的住處發現陳屍客廳，證實已遭殺害。

當地警方追查發現，兇嫌案發後駕車北上約30英里至尤瓦（Juva），縱火燒毀一處穀倉，鄰居見火警上前查看，竟目睹男子從火場走出，隨後送醫搶救仍不治。

負責調查刑事督察萊佩拉（Marfa Raipela）指出，兇嫌在案發前並無前科，與任何恐怖組織亦無關聯。調查顯示，嫌犯前1天從伊馬特拉（Imatra）的住所開車前往普馬拉，但並無特定目標，選中受害者住處，可能是因為該戶當時唯一亮著燈、且交通方便；由於嫌犯死亡，此殺人案已結案。

